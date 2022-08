Baby Etchecopar llamo a "ignorar" a los seguidores de Cristina Kirchner: "La mejor guerra es la pacífica"

“Como son cabezas de termo ya empezaron a armar puestos, choripán, cerveza. Ahí vive Cristina, pero no ustedes, vuelven al barro, se toman cuatro bondis para ir a cobrar los planes. Los vecinos de Recoleta están en el medio del humo, en el medio de los gritos. Hay que estar tranquilos, no tienen que confrontar con estos wachiturros”. “Como son cabezas de termo ya empezaron a armar puestos, choripán, cerveza. Ahí vive Cristina, pero no ustedes, vuelven al barro, se toman cuatro bondis para ir a cobrar los planes. Los vecinos de Recoleta están en el medio del humo, en el medio de los gritos. Hay que estar tranquilos, no tienen que confrontar con estos wachiturros”.

"Cuando Alberto Fernández empezó a hablar de Nisman creí que no lo iba a decir y lo dijo".

"La mejor guerra en este momento es la guerra pacífica, hay que ignorarlos, Cristina está jugada, hay que esperar la condena".

"La mejor forma de que Cristina vaya en cana o sea condenada es no meterse, dejarlos solos gritar, llega un momento que la espuma cae".

"Estos fundamentalistas no son el pueblo, son un poco de gente. Quedémonos de la vereda de enfrente, acá han venido boludos a pedirme que hiciera la v, a mi no me lastima hacer la v de la victoria, el tema es quién sos, no lo que haces. Nosotros no somos como ellos, ni tampoco somos como ella".

