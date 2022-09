Baby Etchecopar reveló el leitmotiv de sus programas: "Explicarle a la gente que..."

“Cuando vos hablás tenés que tener la certeza que lo que decís es lo que vos sentís y lo que querés decís, no lo que te mandan a decir Alberto. Uno nace y muere libre”. “Cuando vos hablás tenés que tener la certeza que lo que decís es lo que vos sentís y lo que querés decís, no lo que te mandan a decir Alberto. Uno nace y muere libre”.

"Yo trataba de buscar cuál era el leitmotiv de mis programas, y es precisamente la libertad, el explicarle a la gente que no te comes ni la punta, que no le crees a nadie".

"Hoy lo escuchaba a Kicillof mintiendo ,y me sentía insolentado si cabe la palabra. Con el atentado a Cristina Kichner que fue real están tratando de buscar agentes internacionales que vinieron a matarla. Yo aprovecho que el tipo de al lado me empujó con el auto y le paso al seguro destrucción total porque tenía un modelo 98".

"Aprovechan el atentado a Cristina para en eso basar una campaña política e instalarla como futura candidata. Una berreteada total".

