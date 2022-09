Baby Etchecopar se solidarizó con Cristina Kirchner tras el atentado: "Hoy todos somos la vicepresidenta" 

“Los escraches llaman a la violencia. No me sentí censurado porque en el periodismo hay que usar la lógica y hay que saber hasta dónde se va. Quisieron matar a Cristina en un atentado y uno se podría preguntar qué es de la custodia, pero nada justifica lo que vivimos esta noche”. “Los escraches llaman a la violencia. No me sentí censurado porque en el periodismo hay que usar la lógica y hay que saber hasta dónde se va. Quisieron matar a Cristina en un atentado y uno se podría preguntar qué es de la custodia, pero nada justifica lo que vivimos esta noche”.

"Desde Lisandro de la Torre nunca vimos un hecho así. No podemos hacer un River y Boca con esto, hoy tenemos que estar todos enfilados detrás de Cristina, por más que no nos guste o no la queramos".

"Hoy todos somos la vicepresidenta y estamos para ayudarla. Hoy no hay opositores".

"Es una imagen que va a ser difícil sacárnosla de la cabeza. No tengo que hacer ningún esfuerzo para solidarizarme con Cristian, Máximo, Florencia y la familia. Estamos mal, queremos una contienda de puteadas, de Tribunales, queremos una política donde nos puteemos, pero no una política de armas".

"Lo que pasó esta noche es horrible y los boludos que dicen 'dudo' no duden, démonos la mano con los kirchneristas y armemos de nuevo la República".

"Cuando se fue Canosa me puteaban a mí porque me quedé, y yo dije que mi idea era no pasar escraches para no generar violencia. Esto no se hace, por eso todos somos Cristina".

