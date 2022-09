Brecha salarial: qué es y cómo se vive en la Argentina la diferencia entre lo que ganan hombres y mujeres

Jennifer Lawrence “No importa lo mucho que me esfuerce, ¿seguirán sin pagarme tanto como a ese tipo por mi vagina?”, dijo días atrás Jennifer Lawrence durante una entrevista en la revista Vogue.

En 2020, la ONU estableció el 18 de septiembre como el Día Internacional de la Igualdad Salarial para generar conciencia sobre esta brecha que se repite en todo el mundo: a las mujeres se les paga menos, un promedio de 20% menos que a los hombres. "La igualdad salarial refiere a que las personas deben recibir igual remuneración por tareas que tienen el mismo valor", dice Mariana Isasi, titular de Unfpa Argentina, el Fondo de Población de Naciones Unidas, a A24.com.

En relación con el promedio mundial, en la Argentina ese número es casi un 50% más dispar. Según los datos de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género de 2020, las mujeres ganan un 27% menos que los varones.

Brecha salarial: ¿por qué existe esta diferencia?

Las causas son varias, pero tienen una base común. "La brecha salarial se explica por la desigualdad que existe en la estructura de nuestro mercado laboral", explica Delfina Schenone Sienra, socióloga y responsable del área de políticas de ELA, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

Educación-financiera-mujeres "La brecha salarial se explica por la desigualdad que existe en la estructura de nuestro mercado laboral", explica Delfina Schenone Sienra, de ELA,

La experta refiere a tres situaciones que ayudan a entender esta desigualdad. "En primer lugar, una segregación horizontal, que implica que hay sectores más masculinizados -con mayoría de integrantes masculinos- y sectores más feminizados, con el grueso de personal femenino. En promedio, estas últimas tienen salarios menores", señala Schenone.

El ejemplo más claro son las trabajadoras de casas particulares: las personas que hacen tareas domésticas de limpieza y cuidado de niños y niñas, personas enfermas o adultos mayores, tienen los salarios más bajos del mercado.

En segundo lugar, la socióloga trae la ya famosa idea de los "techos de cristal". "Esto significa que las mujeres llegamos en menor medida a puestos de máxima jerarquía donde también hay salarios más altos", detalla. En tercer puesto, menciona otro factor determinante: las mujeres tenemos mayor subocupación horaria. Es decir, que trabajamos en promedio menos cantidad de horas que los varones y además estamos sobrerepresentadas en la economía informal.

Qué sucede con la falta de igualdad entre hombres y mujeres

"En muchos casos existe una diferencia entre los que cobran varones y mujeres ante un trabajo de igual valor, solo por su género. La existencia de estas asimetrías económicas limita el principio de igualdad de derechos y, a la vez, implica grandes costos para el desarrollo de las mujeres", señala Isasi.

Lawrence denunciaba el problema desde bien joven. En 2015, a los 25 años, escribió: "¿Por qué gano menos que mis coprotagonistas masculinos?". Fue en un ensayo que publicó en el newsletter de la escritora, guionista, directora y actriz Lena Dunham, luego de que se filtraran los montos que cobraban por sus papeles las estrellas que filmaban para Sony.

"Cuando ocurrió el hackeo de Sony y descubrí cuánto dinero ganaba menos que la gente afortunada con penes (sic), no me enfadé con Sony. Me enfadé conmigo misma. Sentí que había fracasado como negociadora porque me di por vencida temprano. No quería seguir luchando por millones de dólares que, francamente, debido a dos franquicias, no necesito. (ya dije que no era identificable, no me odies por ello)", escribía Lawrence en ese artículo.

Jennifer Lawrence y Brad Pitt.png Brecha salarial de género en Hollywood: En 2021, Jennifer Lawrence ganó USD 5 millones menos que Leonardo DiCaprio en la película Don’t Look Up. (Foto: Gentileza Entretenimiento.net)

Para Isasi el trabajo de igual valor "puede significar un trabajo que es igual o similar, además de un trabajo que no es igual, pero tiene el mismo valor. Esta distinción es importante porque los trabajos de las mujeres y de los hombres pueden implicar diferentes tipos de cualificaciones, capacidades, responsabilidades o condiciones laborales y, sin embargo, ser del mismo valor y, por consiguiente, merecer el mismo salario", resalta la integrante de la oficina de ONU.

Un ejemplo, entre tantos otros posibles, ocurre en el campo de la salud, tan tensionado con la pandemia. Según datos de 2022 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la OMS, las mujeres de ese sector y las que trabajan en asistencia ganan un 24% menos que sus compañeros varones. Se trata de una brecha salarial de género algo mayor que en otros sectores económicos.

Igualdad salarial en Argentina

Nuestro país no escapa a la tendencia global de la desigualdad en los salarios por el género. Según el INDEC, entre las personas ocupadas, por cada 100 pesos que gana en promedio un varón, una mujer gana 74. Además, la brecha de ingresos aumenta a medida que baja el nivel educativo. También cuando baja la calificación de la ocupación.

Según un estudio del portal de empleos Bumeran y la organización especialista en género Grow, Género y Trabajo, las mujeres ganan un 31% menos que los hombres.

Mujeres Exportadoras Pymes.jpg Empresarias: el préstamo del Banco Ciudad apunta a las empresas lideradas por mujeres.

Schenone aporta otro dato: "Además de ganar menos, las mujeres también piden cobrar menos. Desde antes de la pandemia de COVID-19, pedían un 12% menos de lo que podía pedir un hombre en promedio por el mismo trabajo. En cambio, hoy en día piden un 31% menos", detalla la socióloga.

Esto sucede incluso entre las trabajadoras con más experiencia. "En cargos senior suelen pedir un 7% menos que el salario promedio. En cambio, los hombres piden un 9% más", aporta. "De acuerdo con una encuesta de Violencia Simbólica realizada por Grow Género y Trabajo en 2022, al 46% de las mujeres les preguntaron en una entrevista laboral por sus planes familiares, mientras que solo al 25% de los varones les hicieron la misma pregunta".

Los trabajos no remunerados y cómo influyen en la brecha salarial

"En las condiciones actuales, la desigualdad se explica en gran medida por la desigualdad en los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados", detalla Schenone. Y agrega que el tiempo que las mujeres dedicamos a cuidar, es tiempo que no tenemos para el mercado laboral: "Esto tiene efectos negativos concretos en la vida y autonomía de las mujeres".

Isasi señala que temas como el presentismo o el uso de las licencias por responsabilidades de cuidado impactan en lo que cobra finalmente cada trabajadora. "Son parte de los indicadores de desigualdad entre varones y mujeres en el marco laboral", asegura.

Empleadas domésticas.jpg Brecha salarial en Argentina: las personas que hacen tareas domésticas de limpieza y cuidado de niños y niñas, personas enfermas o adultos mayores, tienen los salarios más bajos del mercado. El 52% de las empleadas domésticas en countries no están registradas

Los puntos centrales para alcanzar la igualdad salarial entre hombres y mujeres

Las expertas coinciden en el diagnóstico: para cerrar la brecha salarial de género se necesitan medidas que promuevan el trabajo decente para todas las personas. "Esto incluye medidas que generen una formalización de la economía y protejan jurídica y efectivamente a quienes trabajan de manera informal, y las empoderen para defender mejor sus derechos laborales", señala Schenone

Y agrega que es central que las mujeres "estén involucradas en el liderazgo de los empleadores, las empleadoras y los sindicatos, posibilitando legislación que establezca marcos exhaustivos para la igualdad de género en el lugar de trabajo. Es curioso como en gremios en el que la mayoría de las trabajadoras son mujeres, como el caso de las docentes, quienes están dirigiendo son varones", remarca.

Madre con bebé en brazos.png Los trabajos de cuidado recaen en su mayoría sobre las mujeres y personas feminizadas. "Sobre todo para la primera infancia, hasta los 3 años de vida, la oferta de cuidados idóneos que permitan que las mujeres tengan el mismo tiempo de trabajo es muy escasa", dice Schenone.

Algunas de los puntos principales a considerar son:

Empleo a tiempo parcial

Peores condiciones laborales

Trabajos socialmente menos valorados

Horarios de trabajo inflexibles

Acceso limitado o nulo a servicios de cuidado de niños y niñas accesibles y de calidad

"Garantizar que el trabajo realizado por mujeres y hombres se valore de manera justa y poner fin a la discriminación salarial es fundamental para lograr la igualdad de género, y para disminuir las brechas de oportunidades entre varones y mujeres".

Salarios mujer hombre ingresos brecha.png Según ONU Mujeres faltan 140 años para que haya una representación equitativa de mujeres en posiciones de poder y liderazgo en el lugar de trabajo

A esto se suman:

Limitadas políticas de licencia parental

Barreras para equilibrar el trabajo remunerado y las responsabilidades familiares, del hogar, y de cuidado

Estereotipos de género que asocian los cargos de responsabilidad a los hombres (techo de cristal)

Asimetrías de poder. Hombres en puestos de liderazgo y decisión, y mujeres en puestos de inferior jerarquía que no cuentan con igualdad de trato y oportunidades para negociar mejores condiciones y salarios.

Más allá de que se suele hacer foco entre las diferencias entre varones y mujeres, es importante decir que las personas del colectivo LGBTIQ siguen siendo discriminadas en muchos ámbitos, agrega Isasi. Entre ellos, en el acceso al mercado laboral y al salario que percibe.

Y concluye: "Garantizar que el trabajo realizado por mujeres y hombres se valore de manera justa y poner fin a la discriminación salarial es fundamental para lograr la igualdad de género, y para disminuir las brechas de oportunidades entre varones y mujeres".