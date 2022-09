Descanso y lluvia: ¿qué hacer cuando el clima no acompaña?

Es por eso que en esta nota repasaremos algunas opciones para disfrutar un día de descanso a pesar del mal clima con el fin de no resignar la diversión y el disfrute de nuestro hogar. ¿Cuál de estas opciones se asemeja más a tus gustos e intereses?

1 – Leer: un remedio contra la ansiedad

¿Existe una sensación más reconfortante que sentarse a leer mientras afuera se escucha el ruido de la lluvia? Encontrar el tiempo libre necesario para introducirnos en nuestras novelas y cuentos favoritos durante la rutina puede ser bastante complicado, pero es importante poder aprovechar cada momento.

Además, distintos estudios han demostrado que leer puede ayudar a calmar la ansiedad, algo que nos puede venir muy bien para complementar y disfrutar al máximo nuestro día de descanso. Por otro lado, son innumerables los beneficios que trae la lectura: concentración, aprendizaje de nuevos términos, fomento a la imaginación y mucho más.

Por último, hoy en día se pueden encontrar grandes obras de ficción al alcance de nuestra mano para ser leídas en nuestros dispositivos electrónicos, sin necesidad de lamentarnos por no tener ese libro que estábamos buscando. En otras palabras: ya no hay excusas para no empezar a leer.

2 – Juegos en línea: diversión, adrenalina y más

Para quienes buscan un plan un poco más movido, las últimas tecnologías también nos pueden acercar a mundos de fantasía, desafíos y destreza. Los videojuegos hace tiempo que dejaron de ser una alternativa para niños y jóvenes y hoy en día convocan a público de todas las edades.

Un caso especial son los juegos de casino en línea en Argentina, un sector que ha crecido con fuerza en el último tiempo y que cada vez tiene más adeptos. Si tu plan es descansar pero al mismo tiempo divertirse y sentir lo mejor de la adrenalina, es posible disfrutar de los avances que esta industria ha hecho en estos años: juegos de desarrollo de personajes, apuestas en vivo, realidad aumentada y mucho más. Prácticamente podríamos sentir la energía de un casino en nuestra sala de estar.

Por otro lado, también es posible encontrar juegos más clásicos que sirvan para hacer un viaje sin escalas a la nostalgia, como es el caso de clásicos como el tetris o el solitario, así como emuladores de viejas consolas que nos permitan conectar de nuevo con nuestro lado más lúdico y competitivo.

Por último, también se puede mencionar el fenómeno de los e-Sports, en donde las competencias a nivel internacional con otros jugadores son cada vez más frecuentes y pueden dar lugar a largas horas de entretenimiento, al punto que nos olvidemos de la lluvia y de nuestras preocupaciones previas.

3 – El séptimo arte como primera opción

Un clásico de los días lluviosos es perdernos en la magia del cine: las plataformas de streaming cambiaron la manera en la que nos acercamos a las películas y hoy con solo deslizar un dedo sobre una pantalla o realizar un par de clics accedemos a un catálogo infinito de films y producciones audiovisuales.

Servirse una taza de café y mirar los grandes clásicos del cine es un plan tan reconfortante como entretenido: ¿qué mejor que dejar atrás las dificultades de la rutina sumergiéndonos en ficciones y aventuras de gran calidad? En ese sentido, la lluvia puede ser una gran excusa para disfrutar de todas aquellas películas que siempre quisimos ver.

Por supuesto, si se habla de cine también se puede hablar de series y en ese caso la oferta es igual de diversa e interesante como en el caso de las películas: los sitios como Netflix, Amazon Prime Video o HBO se encuentran invirtiendo en producciones de calidad con el fin de ampliar su público de suscriptores. Eso se traduce, por suerte, en una oferta de series tan atrapantes como sobresalientes.

Incluso, sentarse a mirar una película o una mini serie puede ser una excelente actividad para realizar en familia: comentar lo que sucede y poner a prueba nuestro poder de observación es una manera de pasar tiempo de calidad con nuestros seres queridos.

4 – Música: más que sonido de fondo

Por último, pero no menos importante, la lluvia y el descanso pueden ser excelentes oportunidades para conectar con nuestro lado más musical: cualquier dispositivo con conexión a internet puede ser la puerta para ponernos a tono con los últimos ritmos o conectar con la música de nuestra juventud. Las gotas cayendo de fondo le agregarán una sensación de calma extra.