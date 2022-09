“Me han puteado cuando me solidaricé con Cristina Kirchner ‘decían se vendió’, una escribió ese enano ridículo incogible, agrandé la foto y cuando empezó a aparecer, pensé que era Valeria Mazza era Gravier desnudo”. “Me han puteado cuando me solidaricé con Cristina Kirchner ‘decían se vendió’, una escribió ese enano ridículo incogible, agrandé la foto y cuando empezó a aparecer, pensé que era Valeria Mazza era Gravier desnudo”.

"Hay que hablar por lo que vos sentís, en ese momento yo por Cristina sentí eso. Hoy estoy podrido de la discusión, de los peritos, de si la pistola la tenía en la mano, me tienen los huevos por el piso".

"Estoy podrido, el kirchnerato tiene la obsesión de convertirse en víctima, primero tenía la obsesión de ser el poder. Hoy en caída libre están en víctimas. La mejor palabra que va para esto es que quieren robar, pero no quieren que lo contemos".

"Pones la tele y están todo el día hablan los peronistas, hablan los radicales, hablan los de Cambiemos, ahora instalaron una estupidez que es los odiadores o que el cáncer es ele kirchnerismo. Se hacen las víctimas cuando a nosotros nos han dicho de todo, Tolosa Paz en sus filas tiene a Esteche, a D´elía, Hebe, debería darle vergüenza".

"Le pido a los peronistas encarecidamente que no hablen de Alfonsín, porque lo desafinan, ustedes no tienen lugar para hablar de Alfonsín, ustedes pueden agarrar de Cafiero para acá, de Menem, pero no hablen del padre de la nueva democracia".

