Es jubilada y no llega a fin de mes, pero rechaza recibir un plan: "Ni en pedo cobraría uno"

Video: el testimonio de la jubilada que se niega a recibir un plan

Al ser consultada sobre si aceptaría cobrar un plan, la jubilada se sinceró: "No, ni en pedo".

"Desde que vine a Buenos Aires siempre trabajé. Nunca le pedí nada a mi familia ni a nadie. Plan es para otras personas que tienen otra visión de la vida. Aunque hubiese sido joven, trabajaría 16 horas por día, pero de plan no viviría", reconoció la jubilada.

Y concluyó: "Si yo tengo que cobrar un plan sin trabajar, ninguno de la sociedad tiene la obligación de mantenerme a mí para que yo esté mirando cuántos pajaritos pasan por allá. Todos los que reciben planes es de lo que el Estado recibe de todos los impuestos que pagan la gente. A mí no me gusta eso. Yo quiero lo mío, lo que no es mío déjenlo en su lugar".