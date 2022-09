Insólito: Aduana secuestró un recipiente con semen de toro valuado en más de US$ 500.000

En el mentado procedimiento, el transportista confesó que el recipiente contenía "alrededor de 200 embriones de toro congelados, que presentan un valor de mercado que oscila entre los 2.000 y 3.000 dólares por unidad", lo que en total ascendería a más de 500.000 dólares.

Tras la confesión del hombre, del que no precisó su identidad, se procedió al secuestro de la totalidad de la mercadería y la Aduana dio intervención al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) como autoridad de aplicación, para someter a análisis muestras "a fin de determinar con precisión la raza, pedigree y otras características".

Además, precisaron que durante 2019 se importaron embriones de toro congelados por un valor de US$ 10.900.000; post pandemia, en el año 2021, por US$ 15.940.000; y desde el 1/01/2022 al 18/9/2022 por un monto total de US$ 14.700.000.