La advertencia de Baby Etchecopar sobre Cristina Kirchner: "Va a quemar Roma"

“Los dos están nerviosos y desubicados en tiempo y espacio. Las barbaridades que dice cristina sobre la Ciudad que pertenecía a la Provincia habla una incultura total o de un manotazo de ahogado de último momento porque ya se ve que por más payasadas que haga las balas le pican cerca”. “Los dos están nerviosos y desubicados en tiempo y espacio. Las barbaridades que dice cristina sobre la Ciudad que pertenecía a la Provincia habla una incultura total o de un manotazo de ahogado de último momento porque ya se ve que por más payasadas que haga las balas le pican cerca”.

“Alberto ya tiene un personaje que no le molesta a nadie, habla y ya sabemos lo que va a decir y peor sabemos lo que no va a decir. Alberto pasó a ser una cosa ahí, con todo respeto”. “Alberto ya tiene un personaje que no le molesta a nadie, habla y ya sabemos lo que va a decir y peor sabemos lo que no va a decir. Alberto pasó a ser una cosa ahí, con todo respeto”.

“Pero Cristina que parecía lúcida ya nos damos cuenta que dice cualquier gansada con tal de zafar. En el afán de zafar va a quemar Roma, están locos, fervientemente locos y van a causar un quilombo nacional”. “Pero Cristina que parecía lúcida ya nos damos cuenta que dice cualquier gansada con tal de zafar. En el afán de zafar va a quemar Roma, están locos, fervientemente locos y van a causar un quilombo nacional”.

“Estamos jugando al límite con fuego, con mucha violencia y creo que ni Cristina tiene la capacidad de pararlo, al contrario, ni la oposición está a la altura de manejar políticamente la cosa en forma tal de que se los vean como lo que son”. “Estamos jugando al límite con fuego, con mucha violencia y creo que ni Cristina tiene la capacidad de pararlo, al contrario, ni la oposición está a la altura de manejar políticamente la cosa en forma tal de que se los vean como lo que son”.

“Los están colocando en el campo de la oposición justamente la oposición, los están subiendo a un ring que no merecen. Cristina está capaz a días de ir a la cárcel y el único ring que le corresponde el de la Cárcel de mujeres de Ezeiza”. “Los están colocando en el campo de la oposición justamente la oposición, los están subiendo a un ring que no merecen. Cristina está capaz a días de ir a la cárcel y el único ring que le corresponde el de la Cárcel de mujeres de Ezeiza”.

“Están en los últimos aletazos de un kirchnerato degradado y destruido, que ahora se aferra a la única tabla en el medio del mar que se llama peronismo. Pero el peronismo también le está sacando el cuerpo y cada vez está quedando más sola”. “Están en los últimos aletazos de un kirchnerato degradado y destruido, que ahora se aferra a la única tabla en el medio del mar que se llama peronismo. Pero el peronismo también le está sacando el cuerpo y cada vez está quedando más sola”.

“Va a llegar un momento en el que a nadie le va a importar lo que dice Cristina. Ayer habló de los hijos de De la Rúa y quiere seguir pegando como cuando era poderosa y le pegaba a un abuelito que quiso regalarle dólares a su nieto”. “Va a llegar un momento en el que a nadie le va a importar lo que dice Cristina. Ayer habló de los hijos de De la Rúa y quiere seguir pegando como cuando era poderosa y le pegaba a un abuelito que quiso regalarle dólares a su nieto”.

"Cristina pasó a ser un personaje de ficción, pasó a ser una standupera barata. No es que Cristina se haya terminado sino porque está terminada y ella no se da cuenta. Es como los cantantes que se quedan sin voz, o como esos futbolistas que no pueden jugar porque le duelen los tobillos". "Cristina pasó a ser un personaje de ficción, pasó a ser una standupera barata. No es que Cristina se haya terminado sino porque está terminada y ella no se da cuenta. Es como los cantantes que se quedan sin voz, o como esos futbolistas que no pueden jugar porque le duelen los tobillos".

Mirá el editorial completo de Baby Etchecopar