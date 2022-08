La lapidaria acusación de la hija de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega por "transfóbicos" a un boliche

Paloma Ortega Transfóbicos posteo Ig.png

Paloma, que tiene más de 32 mil seguidores, arrobó a la cuenta de Instagram del boliche. Lo mismo hizo Ana en su cuenta, donde agregó videos en los que aseguraba que sufrieron algún tipo de discriminación por parte del boliche. Sin embargo por ahora los motivos no se conocen.

Qué dijo Guillermina Valdés sobre la relación de Paloma y Ana

“Lo que más destaco de ellas es su libertad y capacidad de ser quienes quieren ser sin darle entidad a las miradas de otros y otras”, escribió la actriz en Instagram. Así le dio su apoyo a su hija que acaba de cumplir 20 años.

Meses atrás Paloma hizo una experiencia viviendo en Londres. Y Guillermina la fue a visitar con otra de sus hijas. En ese marco dio una entrevista con el portal Teleshow donde la actriz contó que a los 16 años Palo le contó que es gay. Entonces comentó que, en esa conversación la notó muy angustiada.

"'Palo, contá conmigo para lo que sea´", contó Valdés que le respondió. "Y ahí fuimos a ver a la psicóloga, pero no porque estuviese mal lo que me había contado, sino buscando que ella estuviese bien. En realidad ya estaba bien, pero debe haber sido difícil decírmelo", recordó.

"Ni siquiera soy pro diversidad, porque no registro las diferencias. "Me lo contó llorando, con angustia, y después se quedó encerrada en su cuarto durante un tiempo. En un primer instante fue tremendo porque yo no lo imaginaba. Pensé: `¡Ay, qué mal! ¡¿Cómo no me di cuenta?! Qué dormidita...’. ¡¿Qué le pasa, señora....?!”, comentó la actriz.