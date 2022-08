Mendoza: falleció Benjamín, el niño que esperaba un trasplante y conmovió a toda una provincia

“Es una vergüenza, van a dejar morir a mi hijo porque los hospitales no están equipados”, afirmó los días previos la madre de Benjamín, Johana Aguirre, mientras su hijo agonizaba en Mendoza.

benjamin trasplante.jpg

“Necesita un pulmón artificial porque sus pulmones no están oxigenando la sangre. Ese aparato solo está en Buenos Aires y mi hijo está tan grave que no se puede trasladar. Pido a las autoridades que me ayuden a trasladar todo para operar a mi hijo”, había escrito Aguirre mientras que denunciaba que las autoridades mendocinas demoraban el traslado.

La explicación del Hospital Notti mendocino

En contraposición con el relato de la madre, el Hospital Notti emitió un comunicado asegurando que Benjamín Arce no tenía indicación de trasplante y, por lo tanto, no se había pedido el ECMO (membrana de oxigenación extracorpórea), una máquina que asume temporalmente el trabajo del corazón y los pulmones para que puedan descansar.

El jefe de equipo de recuperación cardiovascular del Hospital Italiano, Jorge Magistretti, indicó en diálogo con Canal 9 Televida que el estado de salud del pequeño era delicado.

"El Hospital Notti no tiene un ECMO, la idea de traerlo acá es el paso previo a un trasplante bipolmunar. Hay que colocárselo y ver la tolerancia, y ver si está en condiciones de hacer el trasplante”, había explicado Magistretti el pasado miércoles.

Sin embargo, este jueves el cuerpo de Benjamín no pudo resistir y la tristeza envolvió a Mendoza.