Salud Sexual: las 6 preguntas y tabués más frecuentes

"Muchas no alcanzan el orgasmo, no saben cómo", dice Salort, integrante del equipo de salud sexual del Hospital Italiano. Esa es otra de las dudas frecuentes y da cuenta de la falta de conocimiento del propio cuerpo.

"No saben cómo masturbarse. O se tocan y no sienten nada", explica Salort. Y relata que a quienes la consultan, les es difícil charlarlo con sus parejas. "Son parejas que tienen sexo y que se basa en el coito y eso hace que ellas no lleguen al orgasmo", explica.

Salud sexual y reproductiva: cuáles son los mitos más comunes

Cuando el placer se pone en juego también salen a la luz los mandatos y mitos. Entre los más habituales pasan por ver dónde está el tan ansiado disfrute. "Les pasa que la previa no forma parte de la relación sexual.

1) Que todo tenga que pasar por el coito

Las caricias, el sexo oral, el hablar, la amorosidad con la que nos tratamos, los mensajes que nos mandamos, la manera de comunicarnos previa a la primera mirada que erotiza el inicio, el momento."

Desde la mano que toca el cuerpo del otro o la palabra que invita al encuentro, todo es parte de este acto. "Es todo y así una va con el alma a la cama. Porque todo está relacionado con la emoción que tiene. Si la persona siente bronca, si tiene o no miedo, si se siente segura o cómo está su autoestima", detalla Salort.

Pero más allá de cómo se vive ese momento también hay consultas ginecológicas por situaciones que, a veces condicionan a las personas a la hora del sexo. "Entre las más frecuentes están el flujo y el prurito vaginal", señala Giselle médica ginecóloga.

Orgasmo femenino símbolo fruta.png Salud sexual y derechos: "Tenemos muchísimas áreas sensoriales, sensitivas gustosas, apetecibles, acariciables para transmitirnos sensaciones súper exitantes y disparadoras", dice la sexóloga Florencia Salort

2) Cuándo puede darse el embarazo

Otro de los mitos, sobre todo entre las personas más jóvenes, es que la primera vez que se tiene una relación sexual o que se, cuando esta se da durante la menstruación, no se embaraza.

"Lo mismo para el coitus interruptus, o una frotadita o metidita rápida. Todo eso puede embarazar e infectar con enfermedades de transmisión sexual", indica Salort.

3) Qué pasa con las enfermedades de transmisión sexual

La sexóloga brinda un dato que alarma: "la gente usa cada vez menos preservativo. Y cuando no tienen riesgo de embarazo porque usan pastillas, un DIU, rompas ligadas o vasectomía ya siente que no lo necesitan" Sin embargo las enfermedades existen en todas las edades.

"En la post menopausia, por ejemplo, suele suceder que las personas con quienes tienen relaciones son más grandes y arrancan con dificultades de erección y ponen excusas, que también se dan antes. Dicen: 'me aprieta' o 'no siento lo mismo', 'se me baja'. Y las personas están tan sedientas de amor, afectividad, confianza y se siente empatía. Entonces se deja de cuidar una para darle más importancia a los deseos de la otra persona".

Mujer orgasmo.png "Desde niñas el 'no te apoyes en el inodoro', 'cerrá las piernas cuando te sentás'. Son todas evidencias de la represión y la distorsión con nuestra genitalidad y sensitividad", refiere la psicóloga Luján Rossetto.

Qué controles no pueden faltar para la salud sexual y reproductiva

Más allá del momento la fantasía y del encuentro, con otro o con uno mismo, la salud sexual y reproductiva tiene otra cara, la de los estudios médicos son imprescindibles a la hora de cuidarlas. Para las mujeres y personas menstruantes son centrales, detalla la ginecóloga:

El Papanicolau : es un control screening para detectar cáncer de cuello del útero.

: es un control screening para detectar cáncer de cuello del útero. Mamografía y ecografía mamarias

y Ecografía transvaginal: se indica para el control de los ovarios y la cavidad.

Además, para dar cuenta de la salud reproductiva se aconseja hacer un chequeo del dosaje hormonal. "Allí observamos el eje tiroideo, la prolactina, la insulino-resistencia y la reserva ovárica, que da una idea de la cantidad de ovocitos con que cuenta la persona según su edad y que marca, en parte, el estado de su fertilidad", explica la médica.

Derechos sexuales y reproductivos

Las causas de la falta de deseo o la insatisfacción sexual son múltiples y diversas. "A veces la mujer se siente avasallada, que le faltan el respeto o que tiene que hacer cosas no consensuadas. Eso va a la cama junto a las creencias que una tiene de loque le dijero que es la sexualidad, lo que le dijeron que debe ser su placer. De cuánto tiene que durar su actor sexual", sostiene la sexóloga.

También depende de cómo cada una siente el cuerpo propio. "El encuentro depende también de cómo percibe ese cuerpo, si lo cree digno de placer o si les falta algo por lo que no se sienten suficientes. En los hombres también pasa. Ellos siempre tienen que estar listos, nunca pueden decir que no a una propuesta sexual, por ejemplo".

"Quiero a mi pareja pero no sé qué me pasa", suele leer y escuchar Salort. El hecho de sentirse algunas veces deseada, otras querida o ambas es central para un pacto entre quienes se entregan, al menos por una vez, a descubrir qué dicen sus cuerpos.