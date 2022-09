Una de las mejores 10 maestras del mundo trabaja en La Plata y lucha por la alfabetización digital

Buena parte de sus estudiantes tampoco acceden a servicios de internet. Ana María quiere enseñarles a leer la realidad más allá de la escuela. "Les muestro imágenes de otros lugares, otros barrios a través del Google Maps. También hacemos videollamadas", cuenta la docente que hizo que los chicos del Barrio Hipódromo pudieran conversar con otros de la escuela de la base Esperanza, en la Antártida. También con otra de Jujuy.

Con esa y otras iniciativas la mujer resultó entre las diez finalistas entre los 8.000 docentes de 121 países que participaron del Global Teacher Prize 2021, un premio que la Fundación Varkey otorga anualmente a maestros que hacen aportes especiales en su profesión.

Cómo enseña una de las mejores 10 maestras del mundo

En la imprenta de su abuelo paterno Ana María formó buena parte de su gusto por la lectura. "El otro día llegaron unos libritos. Aún tenían olor a tinta. Los chicos me lo mencionaron y ahí les conté de cuando yo era chica. Les pasaba las hojas rápido, ellos cerraban los ojos y sentían ese olor. Me decían que se imaginaban el lugar", cuenta la docente que hace el ejercicio de conectar los contenidos con la vida cotidiana.

"Cuando les das la llave no tienen límites. Al principio cuesta que se animen a preguntar", cuenta. El motivo que encuentra es una alerta: "Tienen miedo a equivocarse, a que los reten o les pongan malas notas. Yo les digo que no hay preguntas tontas sino tontos que no preguntan. Y ellos se ríen".

Entre las formas que elige para dar sus clase están los paseos. Durante la pandemia llevó a los chicos a tomar clase en el hipódromo. "Muchos perdieron la rutina de ir a la escuela. Por eso para la alfabetización trabajé con talleres le lectura presenciales una vez por semana en base a temáticas de animales ", relata. Para eso los chicos y chicas leían cuentos, escribían o aprendían sobre el cuerpo de los animales rodeados de caballos y perros.

Maestra premio mejores 10 docentes del mundo 2021 caballos y niños.png.JPG

"Lo hacía para que vinieran, para revincularlos con la escuela. Los animales no te juzgan si leés bien o mal", dice. Sus aliados fueron varios caballos jubilados del hipódromo que da nombre al barrio y los perros de una ONG de animales acompañantes para personas con discapacidad.

Ver qué les interesa a los chicos

Entre sus técnicas está ver qué temas movilizan a los chicos. Así armó un encuentro virtual entre ellos y el autor de uno de los cuentos que les habían despertado curiosidad. "Lo buscamos por Facebook y se interesó en habar con ellos", dice Stelman.

Durante los últimos años la mujer desarrolló programas educativos para la comunidad. Entre ellos “Los niños gobiernan la República”, donde postulantes de todas las escuelas platenses formaban cuerpos legislativos que sesionarían en la República de los Niños durante un año. "Buscaba trabajar los valores democráticos", dice la docente. Así generaban ideas para trabajar dentro de ese predio. Uno de los proyectos que surgió allí fue que se ofreciera plantar un árbol por cada niño o niña que nacía en la ciudad. Así la municipalidad les entregaba el plantín cuando los iban a anotar en el registro civil.

Maestra premio mejores 10 docentes del mundo 2021 aula.png.JPG

"Ahora tengo dos proyectos presentados. Uno es para montar un Observatorio Astronómico mini para desarrollar clases en la República de los Niños. El otro, para darle un marco pedagógico a un taller de intervención asistida con animales que se hace en el hipódromo. Por ahora lo desarrollan profesionales que saben de esa técnica, quiero aportarles eso para acompañar la alfabetización". Por ahora espera la respuesta de la Dirección de Cultura de la Municipalidad y la de las autoridades del Hipódromo.

Qué es la alfabetización digital

En tercer grado terminan de organizarse y de tener herramientas que los habilitan para el trabajo en el segundo ciclo, explica Stelman. "Los acerco a su primer encuentro con la computadora, les enseño para qué sirven. Empezamos a caminar el pensamiento lógico que es el comienzo de la programación", detalla.

Maestra premio mejores 10 docentes del mundo 2021 La Plata.png

Para la docente finalista del certamen, la alfabetización va más allá de enseñarles letras y números. "Empiezan a ver que las computadores siguen las órdenes de lo que vamos programando. Que hay juegos y aplicaciones que sirven para trabajar los contenidos", dice.

Como tantas otras, la escuela 7, cercana a la entrada de la Autopista La Plata- Buenos Aires, no tiene internet. Varios de sus alumnos no conocen el centro de la ciudad. "Es una forma de alfabetización para que se animen a preguntar lo que no entiende, lo que no saben. Y aprendan a buscar respuestas para consultar dónde encontrar eso que les despierta curiosidad".