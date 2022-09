Desalojo

Video | Tensión en Constitución: unas 70 familias resisten a un desalojo tras una orden judicial

Momentos de dramatismo viven personas que habitan en un edificio sobre la calle Solís al 1800, en el barrio de Constitución. Denuncian que no fueron notificadas y que no les dan ninguna solución. Un vecino habló con A24 y aclaró que "no son ocupas".