Conmoción por la niña de 3 años que fue velada viva

La Fiscalía del Estado de San Luis Potosí anunció que abrió una investigación para deslindar responsabilidades, sobre todo de los médicos que atendieron.

image.png

La niña se enfermó de diarrea derivada de un problema gastrointestinal, pero no pudo atenderse a tiempo, aparentemente debido a la tardanza en trasladarla a la clínica más cercana y al mal diagnóstico del personal sanitario que le brindó la atención inicial.

Mary Jane Peralta, madre de la niña, contó al diario mexicano El Universal que el miércoles 17 de agosto su hija había padecido síntomas como malestares estomacales, fiebre y vómitos.

Ante estos padecimientos, la llevaron con un pediatra que, al verla con un cuadro de deshidratación, recomendó trasladarla al Hospital Básico Comunitario de Salinas de Hidalgo, en San Luis Potosí.

"Me la llevo al hospital, entré con ella y me le quitan la ropa, le ponen toallas mojadas para bajarle la calentura y en su dedo el pulsioxímetro. Me mandaron pedir unos supositorios, se lo pusieron y fue todo. Después de una hora me la entregan, me dicen que ya está bien, me le recetaron dos sobres de suero y 30 gotitas de paracetamol", contó la madre.

JNMwiajgs_720x0__1.webp

En el hospital comunitario, sin embargo, transcurrió al menos una hora en que solo dos enfermeras atendieron a la niña porque el médico se dedicó a observar sin administrarle ningún medicamento o tratamiento específico.

Al cabo de este tiempo, el doctor Mares le dijo que su bebé "ya está mejor" y que se la podía llevar, únicamente con la recomendación de administrarle 30 gotitas de paracetamol cada ocho horas y dos sobres de suero.

Sin embargo, como la niña no mejoraba, la madre decidió consultar a dos médicos particulares que le aconsejaron llevarla otra vez a urgencias, donde el mismo médico Horacio Mares ordenó aplicarle suero y oxígeno, aunque dijo que antes no lo había hecho porque no contaba con esos insumos.

Al agravarse la situación de la niña, Mary Jane pidió un pase para trasladarla a la capital del estado, San Luis Potosí, a 100 kilómetros de distancia para llevarla a un hospital más grande, pero cuando se realizaba el trámite, el personal sanitario le informó que su hija ya había fallecido.

Ante este evento aterrador, la familia solo quiere justicia. "Yo realmente lo que quiero es que se haga justicia, no tengo rencor con los doctores como para llegar a un extremo, solo pido que se cambien a los doctores, enfermeras y directores, para que no vuelva a ocurrir otra vez", dijo Peralta al rotativo.

Camila era una niña llena de vida, que solo esperaba comenzar las clases el próximo mes de septiembre. "Ella quería estudiar, ella tenía libros donde se ponía a estudiar y me decía: 'Mami yo quiero estudiar porque no quiero estar burra en el kinder, yo le compraba de letras, para colorear, y leer. Ella quería ir ya al kinder", contó su mamá.

El certificado de defunción señalaba como causa de muerte diarrea aguda, deshidratación severa y shock hipovolémico, que ocurre cuando el corazón no cuenta con suficiente sangre para bombear al organismo de una persona

Horas más tarde, mientras se efectuaban las ceremonias fúnebres, la madre y su suegra notaron que la niña movía los ojos y que el vidrio del ataúd se empañaba, por lo que llamaron a una enfermera, quien detectó que todavía tenía signos vitales

Finalmente, fue trasladada en una ambulancia a un hospital, pero en el camino falleció y el segundo certificado de defunción declaró que fue debido a "un edema cerebral, falla metabólica y deshidratación".

image.png

Cerca de 10.000 niños menores de cinco años fallecen anualmente en Latinoamérica debido a enfermedades diarreicas agudas, la segunda causa de muerte de infantes en el mundo y en México, el informe oficial más reciente revela que la diarrea mató a 596 niños menores de cinco años en 2019, cuando registraron más de un millón de casos.

Un estudio de la ONG "México Evalúa" denunció recientemente que el gobierno federal ha impuesto fuertes recortes al presupuesto en salud para aumentar los fondos a otras áreas como el ministerio del Bienestar, el de Turismo y el de Seguridad Pública, así como a obras de infraestructura como un tren en el sureste y a la construcción de una refinería.