De limpiar baños en un McDonald's a ser millonario en menos de 3 años: la increíble historia del genio de las finanzas

El protagonista es Robert Mfune, alguien que desde chico que no pensó en otra cosa que en tener dinero. Y no paró hasta conseguirlo. Su nombre ya es famoso en el mundo de las finanzas por ser un auténtico genio. Sin embargo, no todo el mundo sabe que apenas tres años antes de conseguir su primer millón, el chico limpiaba los baños de un local de McDonald's. Así de increíble es su historia. Es que cuando Robert comenzó a trabajar tenía 16 años y lo hizo en un local del tradicional local de comidas rápidas.