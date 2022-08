riqueza de jack Dorsey segun forbes.jpg Jack Dorsey, cofundador de Twitter y ex CEO de la empresa, está 418° en el ranking de Forbes con US$ 6,1 mil millones (Foto: Forbes)

Jack Dorsey, comenzó a meditar dejar a su hijo predilecto cuando desembarcó un fondo de inversiones entre los accionistas. Elliot Management, es la compañía de Paul Singer. El mismo que no aceptó el canje de la deuda argentina propuesta por Néstor Kirchner. Rechazó sumarse al canje y litigó en Nueva York con los "fondos buitres" para cobrar, luego de 10 años, unos US$ 2.400 millones.

Con Jack Dorsey, Paul Singer durante varios años forzarlo a dejar de ser el CEO de Twitter. Hasta que en 2015 llegaron a un acuerdo y el cofundador de la empresa del pajarito azul, dio un paso al costado.

Twitter contra Elon Musk

Twitter argumenta que las razones de Elon Musk para no pagar son meras excusas porque perdió el interés inicial. Su fabulosa oferta de US$ 44.000 mil millones para quedarse con el 100% de la compañía quedó en la nada cuando vio que había cuentas falsas que no podría controlar. Entonces, la empresa lo llevó a juicio, para que un tribunal lo obligue a cumplir con su compromiso. El juicio comenzará en septiembre.

riqueza de Elon Musk segun forbes.jpg Elon Musk, el hombre más rico del planeta con una fortuna personal de US$ 219 mil millones según Forbes (Foto: Forbes)

Un aliado fundamental: Jack Dorsey

Jack Dorsey, quien cofundó Twitter, respaldó en su momento la intención de compra propuesta por Elon Musk. El hombre más rico del planeta lo llamó como testigo para que demuestre que esas cuentas falsas o "spam" hacen imposible la compra. Si Musk no las puede manejar, es inútil que tenga el 100% de la compañía, porque habrá resortes importantes fuera de su alcance.

Para el propio Jack Dorsey, es una encrucijada. Si declara en contra de Twitter, puede hacerle ganar el juicio a Musk y dejar a su "hijo preferido" en una crisis financiera. Pero, al mismo tiempo, puede ser una forma de "venganza" sobre su salida forzada por Paul Singer.