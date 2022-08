Pero no pudo dar por cerrado el escándalo de los videos privados. Posteriormente, apareció otro de dos mujeres besándose con el torso desnudo (el pecho tapado por un cartel que decía "Finlandia"): la foto había sido tomada en un sauna de la residencia oficial para el primer ministro de Finlandia. De nuevo un escándalo y más explicaciones

Sanna Marin dijo que la foto era "inconveniente", a la vez que tuvo que precisar que ningún sector que se utiliza para tareas oficiales de gobierno fue vulnerado. Fue entonces que pareció llegar a su límite. Apesadumbrada, reconoció que "aprendió de sus errores" de estos días. Pero mirando para adelante, como debe hacer un líder político, hizo un claro pedido: que se la juzgue por su labor de gobierno a la hora de evaluar su rol como funcionaria.

otra foto viral para sanna marin.jpg Sanna Marin no quiere más fotos. Ahora debió pedir disculpas por esta imagen que se tomaron dos mujeres que invitó a su residencia oficial en Finlandia (Foto: Gentileza OK Diario)

Trabajo permanente y una semana complicada

Tratando de dejar atrás los escándalos, la primera ministra recalcó: “No he faltado ni un solo día al trabajo y no he dejado nada por hacer”. Y volvió a marcar la diferencia que para ella existe entre el ámbito privado y la gestión pública: "Quiero creer que la gente valorará lo que los políticos hacemos en el trabajo en lugar de lo que hacemos en nuestro tiempo libre".

tres momentos de sanna marin.jpg tres momentos de unas semanas complejas para la primera ministra de Finlandia (Foto: archivo)

Sin embargo, reconoció que esta última semana, en particular, fue “bastante complicada”. Por suerte, en medio de tantos tragos amargos, tiene una buena noticia: la policía de Helsinki recibió tres denuncias contra ella por el contenido de los videos. Pero de inmediato se aclaró que no abrirá ninguna investigación porque no hay ningún rasgo de criminalidad por parte de la primera ministra o de su entorno.