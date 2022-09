La increíble historia del hombre que fue tragado por una ballena y sobrevivió para contarlo

El hombre que fue devorado por una ballena no piensa en dejar de bucear

Michael Packard salió ileso y apenas se le dislocó la rodilla.

A pesar del pedido de su esposa para que cambie de trabajo, Michael reconoció que no piensa en dejar su oficio de buzo, algo que desempeña desde hace 40 años en el Cabo Cod, una península en el extremo oriental del estado de Massachusetts. Allí, las ballenas pueden crecer hasta alcanzar los 15 metros de largo y pueden llegar a pesar unas 36 toneladas.

Packard, de 56 años, todavía recuerdo lo vivido. Dijo que él y su compañero de tripulación habían ido en su bote hasta la playa de Herring Cove y que las condiciones eran excelentes, que incluso había en el agua una visibilidad de 6 metros.

Después de lanzarse al agua con su equipo de buceo, Packard sintió "un gran golpe y todo se oscureció". La pesadilla ya había comenzado.

El hombre pensó que fue atacado por un tiburón

Un pescador en Estados Unidos fue tragado por una ballena y lanzando al agua unos segundos más tarde.

El pescador pensó que había sido atacado por uno de los grandes tiburones blancos que nadan en la zona. "Luego palpé los lados y sentí que no tenía dientes", señaló.

"Y luego me di cuenta: 'Dios mío, estoy en la boca de una ballena y ella está intentando tragarme. Eso es, me voy a morir'". Packard cuenta que pensó en su esposa y sus dos niños, de 12 y 15 años.

Sólo pensó en su esposa y en sus hijos.

"Me lanzó al aire y caí al agua. Estaba libre y me quedé flotando allí. No podía creerlo... estoy aquí para contarlo".

Su compañero de tripulación, que había estado desesperado buscándolo en el agua, lo arrastró de regreso al bote. Las ballenas jorobadas tienden a alimentarse abriendo bien la boca para tragar la mayor cantidad posible de presas, como peces o krill. Lo que le pasó a Michael fue algo accidental y pudo sobrevivir para contar lo vivido.

Sobre la ballena, aseguró entre risas que “probablemente estaba más asustada que yo”.