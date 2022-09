Lula ya se siente ganador y designó equipos para dialogar con el futuro Congreso

geraldo Alckmin.jpg Geraldo Alckmin, candidato a vicepresidente de Lula, del PSDB, integrante del estratégico "centrao" para la política legislativa del Brasil (Foto: Cuenta oficial de Twitter de Lula)

¿Lula presidente y el Parlamento en manos del "Centrao"?

Los partidos del centro ideológico de Brasil son los que conducen habitualmente las grandes líneas del manejo de las leyes en el Congreso brasileño. Lula estima que si gana las elecciones, su partido podrá convertirse en la primera minoría parlamentaria. Pero tradicionalmente, los considerados como centro ("centrao") pueden imponerse si se unen. Allí se encuentran, entre otros, el Partido Liberal (al que está afiliado Bolsonaro), el Partido Progresista (PP), la Unión Brasil y el tradicional Partido Social Democrático de Brasil (PSDB).

Con la especial nota de ese momento, el titular de la Cámara de diputados es Arthur Lira, del PP, y un aliado del actual presidente. Es por eso que Lula ya trabaja en definir quiénes serán los nexos para motorizar sus proyectos de ley en el Parlamento.

Además, buscando la moderación para su campaña, su compañero de fórmula es Geraldo Alckmin. Fue gobernador de San Pablo, perdió en 2006 la elección presidencial frente a Lula y, lo más importante, es del PSDB. Su figura puede ser clave como cabeza del Senado a partir del 1° de enero de 2023, fecha en que comenzará el nuevo gobierno.

Lula: campaña por las redes

El candidato del PT utiliza las redes sociales de manera especial en la última semana de campaña. Anima a sus partidarios y votantes a participar de los encuentros y actos antes de la elección.

lula tuit a 6 días de las elecciones.jpg A solo 6 días de las elecciones presidenciales en Brasil, Lula anima a encuentros con sus partidarios y votantes por las redes sociales (Foto: cuenta oficial de Lula en Twitter)

Comenzó la semana con un mensaje especial por Twitter: "¡Buen día! Última semana antes del 2 de octubre. En estos últimos días vamos a hablar con los millones de personas que aún no se han decidido, hablar del Brasil que podemos construir. Y hoy los invito a un vivo, a partir de las 16 hs, aquí en las redes. ¡Es el #BrasilDaEsperança!", escribió Lula.

Bolsonaro en el debate sin Lula.jpg Jair Bolsonaro, en el debate al que no asistió Lula. Aprovecho para no nombrarlo y llamarlo como "expresidiario". (Foto: Gentileza UOl noticias)

Debate por televisión, sin Lula, pero con los demás candidatos

Bolsonaro, necesitado de sumar votos como sea, se unió al segundo debate presidencial por TV. Sin la presencia de Lula, pero con los demás candidatos que pasan casi inadvertidos por la polarización. Suman menos del 20% en las encuestas. Solo el tercero en discordia, Ciro Gomes, con el 7% de intención de voto, podría sumar votos importantes para Bolsonaro o darle el triunfo seguro a Lula. Pero ya advirtió que no baja su candidatura presidencial.

El actual mandatario utilizó la ausencia de Lula en el debate para atacarlo sin nombrarlo: "El expresidiario no se animó a venir porque no puede andar en la calle ni venir al debate", afirmó Bolsonaro durante la discusión que se transmitió por un canal de San Pablo. Y agregó: "La ausencia del expresidiario demuestra que no tiene ningún compromiso con la población".

Quedan solo seis días para la elección presidencial, pero los caminos de los principales candidatos ya parecen estar bien marcados.