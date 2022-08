"En mi opinión, la imagen no es apropiada. Pido disculpas por ello. Ese tipo de foto no debería haberse tomado pero, por lo demás, no ocurrió nada extraordinario en la reunión”, dijo Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia. Pero no hablaba de las fotos y videos viralizados la semana anterior. Apareció otra, de dos mujeres besándose, mientras mostraban sus pechos. La imagen se tomó en una dependencia de la residencia oficial para la primera ministra.