Embed

¿Qué hay detrás de la filtración de las imágenes de la fiesta?

Desde el primer momento, Sanna Marin, de apenas 36 años, mostró su enojo por esa filtración. En su opinión, se trató de una fiesta privada y de la que no debió haber habido ninguna filtración. De todas maneras, se vio obligada a decir que fue "una fiesta salvaje, pero que ella jamás hizo ni vio nada malo".

Apenas 24 horas más tarde, otro video la complicó aún más. Estaba bailando en un boliche, que de por sí no tiene nada de malo. Pero se la veía abrazada, muy cerca, a un músico finés, que no es su marido y padre de su hija de 4 años. Entonces, Sanna Marín dio un paso más: se sometió a un test para demostrar que no había consumido ninguna droga.

Ahora, hay medios de Europa que especulan sobre a quién le conviene "destruir" la imagen de la joven y exitosa jefa del gobierno de Finlandia. El diario El Confidencial, es uno de los primeros que arriesga la identificación de un posible responsable, aunque algo difuso.

fotograma de la fiesta en un boliche.jpg Una de las imágenes más "comprometidas" de Sanna Marin. ¿Víctima de un hackeo ruso? (foto: Captura de TV)

Para esa publicación, Sanna Marin es víctima de "sistemas de hackeo rusos". Los mismos que aparecen implicados - por ejemplo- en las campañas electorales de Donald Trump en Estados unidos. Con la primera ministra de Finlandia es "fácil" encontrar el motivo de la hostilidad hacia su figura.

Fue de los primeros líderes europeos en condenar la invasión de Rusia a Ucrania .

. Impulsa que Finlandia se incorpore a la Organización del Tratado del Atlántico Norte u OTAN (tiene límites directos con la Federación Rusa).

Mientras siga la guerra, plantea que los ciudadanos rusos no puedan entrar como turistas a la Unión Europea.

Los instrumentos para la campaña contra Sanna Marin

El mismo medio encontró a uno de los fogoneros de la campaña "anti Marin". Se trata de Temu Vehkala, un antivacunas local, amante de las teorías conspirativas, quien se autodefine como periodista e investigador.

tuit critico contra Sanna Marin y las drogas.jpg Teemu Vehkala: Uno de las personas señaladas como partícipes en la campaña para desprestigiar a la primera ministra de Finlandia (Cuenta oficial de Twitter de Teemu Vehkala)

En cuanto se supo que el test para buscar sustancias prohibidas en Sanna Marin dio negativo, contraatacó por Twitter. "Los rastros de cocaína desaparecen con la orina en 2-3 días. Pero aún se podía decir por el cabello", escribió, como poniendo en duda la validez de las pruebas por el tiempo transcurrido.

También aparecen otros que ha llegado a pasar horas analizando las pocas palabras que se escuchan en medio de la música en los videos.

Según estos análisis, más que rigurosos, en el video, se podía escuchar a algunos de las personas decir: "Maldita sea, esto va a ser una buena sensación" y gritar "jauhojengi", que significa "pandilla de la harina". En esta teoría de la conspiración no sería más que una referencia finlandesa a la cocaína.

Embed

Lo mismo dice el medio 'MTV Uutiset', que ha limpiado el audio de la grabación, esa palabra "jauhojengi" ("pandilla de la harina").

Partidos de derecha y prorrusos

En Finlandia, los defensores de la primera ministra creen que el partido Valta Kuuluu Kansalle ("El poder para la gente") de extrema derecha, también fogonea la campaña contra ella. En especial porque tienen entre sus militantes a muchos que tienen una inclinación en favor de Rusia.

Finlandia ha sido dominada por la ex Unión Soviética, pero luego se convirtió en un "estado tapón", es decir, neutral entre la OTAN y la Federación Rusa. Sanna Marin, producto de la invasión a Ucrania, quiere romper ese "status quo". Promueve que Finlandia se incorpore al bloque de la OTAN y eso molesta a quienes se muestran prorrusos dentro de ese país.

La "fiestas" ya pasaron. Un test negativo le da fortaleza a Sanna Marin para seguir avanzando. Pero si detrás de estos episodios están los sistemas de hackeos de rusos, pronto habrá más sorpresas.