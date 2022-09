Video | El valiente desafío de miles de mujeres en Irán para no tener que cubrirse el cabello

"Arrestan a Yasem, Mojgan se convirtió en su voz. Arrestan a Mojgan, Fereshteh se convirtió en su voz. Arrestan a Fereshteh, pero yo Ava, seré su voz. Vengan y arréstenme también", dice la chica que se graba mientras camina por la calle.

Ellas pelean a diario desde hace dos semanas con manifestaciones callejeras en 15 ciudades del país que provocaron enfrentamientos con la policía y dejaron cerca de cuatro decenas de muertos y decenas de detenidos. Es una lucha pública donde lo personal es definitivamente político. Por decidir qué hacen con sus cuerpos, con su cabeza.

Quién era Mahsa Amini

Cuando la llevaron detenida, Amini disfrutaba de última semana de vacaciones antes de empezar su estudios en la facultad. La joven paseaba junto a su hermano Kiarash por Teherán, la capital de su país. Era oriunda de Saqqez, Kurdistán, en la región occidental de Irán. Aquel 13 de septiembre las "Patrullas" de la policía religiosa la arrestaron bajo la acusación de que su atuendo era "inadecuado". Aseguraban que su hijab, ese velo que obligatorio en el país, no le cubría la cabeza en forma correcta.

Las autoridades se llevaron a Mahsa a un centro de detención. A su hermano, a quien también golpearon, le dijeron que la iban a dejar salir luego de una clase donde buscarían "reeducarla". Pero la chica nunca regresó. Tres días después estaba muerta.

A la familia le explicaron que Mahsa había sufrido una “falla cardíaca repentina”. Su familia nunca lo creyó. “Mi hijo, que estaba con ella, me contó que la habían golpeado. Algunos testigos le dijeron que le pegaron en la furgoneta y en la comisaría. Les pedí que me mostraran las cámaras de los agentes de seguridad pero me dijeron que estaban sin batería”, detalló su padre Amjad Amini a la BBC.

Cómo se viven las protestas en Irán

La bronca y las manifestaciones en el país tras la muerte de Masih son mayores que otras protestas que vienen dándose desde hace décadas. Las acciones contra el no tener que tapar parte de la piel y el cabello llevan más de cuarenta años. Pero ahora adquieren nuevas formas.

"Querida Masih, grabo esto para vos", dice una chica con ropa occidental mientras acaricia su pelo largo y castaño. "¿Quién me puede perseguir?", cierra vehemente en el video que recorre el mundo. Ella es una de las tantas que protesta directamente sin hijabs. Mientras tanto otras quemaron sus velos en público. También están las que se cortaron el cabello, una forma de desafío a las normas. Y quienes gritaron "¡abajo la república islámica" o "¡muerte al dictador!".

El video viral que se replica en las redes

La escena se repite bajo tierra, en un moderno subte. "Este país tiene leyes", grita un hombre a la mujer que lo graba. "La esclavitud también las tenía", le responde ella.

El tránsito está frenado mientras se escucha una voz femenina. "Una ley que va en contra de la dignidad humana no es una ley normal", le responde una mujer subida a un auto a un clérigo de turbante y sotana. "¡Usa tu hijab, pedazo de mugre!", le había gritado segundos antes él mientras se bajaba de su auto para increparla.

Los ataques siguen. Otro hombre da un latigazo con su campera mientras le grita una frase similar a una mujer. "Ustedes se sienten provocados por el pelo de la mujer ¡El problema son ustedes! Intenten no mirar a las mujeres, entonces!", responde la autora del video.

En otro pasaje, también en una estación de subte, un grupo de mujeres se acerca a otras que están sentadas, vestidas de negro y con sus cabezas completamente cubiertas. "Libertad de elección para las todas mujeres. No deseamos una en contra de la otra. Debemos apoyarnos mutuamente", le dice mientras la saluda con un beso en las mejillas.

Mujeres en Irán: ¿Por qué están obligadas a llevar la cabeza cubierta?

La obligación de cubrirse la cabeza se incorporó en la constitución de Irán tras la llamada revolución islámica, de 1979. Se trató de una revuelta shiíta que encabezó el Ayatolah Komeini. A partir de entonces, entre muchos otros cambios, las mujeres se vieron obligadas a usar el código islámico de vestimenta. La policía moral de Irán se encarga de hacer cumplir esa norma. Las protestas por parte de las mujeres comenzaron de inmediato.

La muerte de Amini y la respuesta de las autoridades ante las protestas hicieron que la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos, Francia y otros países condenaran los hechos.

Por su parte, el portavoz del ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Nasser Kanani, condenó lo que llamó "posiciones intervencionistas extranjeras": "Es lamentable que algunos países intenten aprovecharse de un incidente bajo investigación para impulsar sus metas políticas y deseos contra el Gobierno y el pueblo de Irán", expresó a la cadena estatal.

Mientras tanto ellas siguen su pelea. "Estoy en Irán", dice otra joven que se filma en modo selfie con el pelo totalmente descubierto. Otra levanta un pañuelo blanco, uno que podría haber usado como velo. La tela se mueve con el viento en un paisaje montañoso, abierto. Detrás, en un mástil flamea una bandera de Irán. Como todo el resto de sus compañeras, toma el riesgo de saber que la ven, que la observan. Es su forma de exigir que la escuchen y que su valentía no sea ignorada.