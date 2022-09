Embed

La compañía aseguró que no hubo interrupciones en el servicio de telefonía celular, pero los usuarios de las redes sociales se quejaron de no poder usar sus teléfonos. No hubo información inmediata sobre la causa del incendio.

Un incendio en pleno centro en una torre de 200 metros

El incendio atrapó por completo al rascacielos construido en la ciudad central china de Changsha, y las autoridades, poco después de que lo hiciera la compañía, también dijeron que aún no se habían encontrado víctimas.

El incendio estalló en un edificio de 52 pisos que alberga una oficina de la empresa estatal de telecomunicaciones China Telecom, según informó la emisora estatal CCTV. Al menos, tras el momento del estallido inicial, doce pisos ardieron en forma total. Desde ese sector, las llamas y el humo denso se propagaron rápidamente.

El departamento de bomberos provincial dijo más tarde en una publicación en las redes sociales que el fuego se había conseguido extinguir y que hasta el momento, no se hallaron vícitmas.

China Telecom dijo en un comunicado en las redes sociales: “A eso de las 4:30 p.m. de hoy, el incendio en nuestra Torre de Comunicaciones No. 2 en Changsha se incendió".

En algunos de los videos que registraron el incendio pavoroso, se veía a decenas de personas que huían del edificio mientras los escombros en llamas caían desde los pisos superiores.

Changsha, la capital de la provincia de Hunan, en la que funcionaba la torre de telecomunicaciones, tiene una población de unos 10 millones. El edificio de 218 metros, terminado en 2000, es el corazón de las comunicaciones en esa zona del centro de China.