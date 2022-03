El primer superclásico del año: lo que hay que saber, los equipos y cómo llega cada uno

Boca, con Sebastián Battaglia como DT, también tiene una victoria como último registro (1-0 a Estudiantes LP). Está tercero en la Zona 2, con 11 puntos (tres victorias, dos empates y una derrota).

Así forma River

Marcelo Gallardo no anduvo con vueltas y el viernes empezó la conferencia de prensa confirmando el equipo. "Buenos días... Comenzamos", se presentó y de inmediato sorprendió al dar el equipo. En palabras del Muñeco, River saldrá a la cancha con: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Nicolás De la Cruz, Esequiel Barco; Julián Alvarez. Serán los mismos jugadores que salieron desde el arranque contra Gimnasia de La Plata la fecha pasada en el Monumental. Es la manera que encontró Gallardo de dar a conocer a su equipo y trasladarle la presión a Boca. "Cuando no lo doy, no lo doy. Cuando lo doy, me cuestionan también que lo doy. Lo sentí así", señaló. Y agregó: "Confío en mi equipo".

Marcelo Gallardo.jpg Gallardo no dudó y dio el equipo el viernes en la conferencia de prensa.

“A veces uno no lo comunica porque todavía hay un período de tiempo hasta el partido y algunas cosas quedan pendientes, algunos futbolistas vienen recuperándose. Ahora es como que todo está bien. Los futbolistas están bien y mañana va a ser todo más tranquilo, vamos a mirar imágenes, entonces todo debería fluir para que jueguen estos 11 que estoy dando”, repitió el Muñeco.

Así forma Boca

Del lado de Boca, Battaglia aún no confirmó el 11 que jugará desde el arranque en el Monumental. Aunque todo indica que, por lo que practicó durante la semana, estaría integrado por Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Juan Ramírez; Aaron Molinas; Sebastián Villa y Darío Benedetto.

battaglia.jpg Battaglia aún no confirmó el 11 que irá a River.

Las dudas de Battaglia estuvieron enfocadas en las presencias de Darío Benedetto (por una lesión en el músculo peróneo de su pierna derecha) y Óscar Romero (sobrecarga en el isquiotibial derecho), quienes se perdieron los últimos partidos con el equipo. Luis Vázquez y Aaron Molinas, de buenas actuaciones frente a Estudiantes de La Plata, aparecieron como opciones.

¿Quién será el árbitro del superclásico?

Darío Herrera tiene experiencias en el superclásico y será su cuarto River-Boca. El primero fue en la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores 2015 cuando el clásico fue suspendido en la Bombonera debido a los incidentes por el gas pimienta a los jugadores de River.

Darío Herrera 1.jpg Darío Herrera ya tiene experiencia en el superclásico.

Además, Herrera también estuvo en dos enfrentamientos por el campeonato local. En el triunfo de Boca en el Monumental por 1 a 0 con gol de Nicolás Lodeiro. Fue el 13 de septiembre de 2015. También estuvo en la victoria de River por 3 a 1 en La Bombonera el 14 de mayo de 2017. Los goles de ese partido los hicieron Gonzalo Martínez, Lucas Alario y Sebastián Driussi, mientras que Fernando Gago descontó para los xeneizes.

Herrera tendrá como asistentes a Juan Pablo Belatti (1) y Diego Bonfa (2) y a Facundo Tello en el rol de cuarto árbitro.

Boca usará la camiseta alternativa de color amarillo

La decisión de Boca de modificar la vestimenta para presentarse en el Monumental causó mucho revuelo y hasta polémica. Se trata de un hecho histórico ya que no existen precedentes en 109 años de clásicos oficiales. Es que para esta nueva edición hubo un pedido especial para romper con la tradición y usar una nueva indumentaria. Así lo comunicaron desde el Consejo de Fútbol encabezado por Juan Román Riquelme. En un principio los motivos que explicaban esta llamativa decisión tenían como foco principal el mantener la "cábala", por el hecho de que en la fecha pasada con Estudiantes, en la que se estrenó, el Xeneize se llevó los tres puntos y le sacó el invicto al Pincha.

Camiseta Amarilla de Boca 1.jpg Boca decidió modificar la vestimenta para presentarse en el Monumental e irá con una edición de color amarillo.

¿Qué dijo Gallardo sobre la camiseta de Boca?

Gallardo explicó: “Cada uno cree en lo que cree y está bien. No estoy para juzgar a nadie. Esa chicana no me interesa para nada. Hace algunos años, yo sugerí jugar siempre con la banda. Es una sugerencia que yo hice. Pero entiendo que también hay momentos en los que tenés que cambiar porque hay camisetas que salen a la venta, porque hay marketing. Yo utilizaría siempre la misma camiseta si no hay necesidad de cambiar. Nosotros hemos jugado con la camiseta violeta, pero eran partidos que no tenían tanta trascendencia”, sostuvo.

¿Por dónde se puede ver el superclásico?

El partido se podrá ver en vivo y en directo. Para eso tendrás que tener contratado el pack fútbol. Tanto TNT Sports como Fox Sports Premium serán los encargados de la transmisión. Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky le darán la voz al superclásico por TNT. Mientras que por Fox estarán Sebastián Vignolo y Diego Latorre.

¿Cómo salió el partido de Reserva entre River y Boca?

En la antesala de lo que será el plato fuerte de esta tarde, River y Boca igualaron 0-0 en el Superclásico del viernes correspondiente a la séptima fecha de la Copa Liga Profesional de Reserva. Con esta igualdad, el Millonario quedó cuarto en la Zona A de la Copa Liga Profesional de Reserva 2022 y el Xeneize, octavo en la Zona B.

¿Cómo fue la venta de entradas del superclásico?

El superclásico genera mucha expectativa. River anunció el lunes que la venta de entradas se agotó y quienes accedieron de manera exclusiva fueron los socios del club.

El domingo se esperan más de 70.000 espectadores que le darán mucho color y emoción a las tribunas. Es importante recordar que se pedirá el pase sanitario y que las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes del inicio del partido.

¿Cómo será el operativo de seguridad?

El operativo policial contará con 1200 policías más 120 agentes de prevención. El ingreso del micro visitante será modificado, para evitar incidentes como el famoso recordado en la final de la Copa Libertadores 2018. También se utilizarán motos, drones, globo y un helicóptero. Hay más de 500 barras con derecho de admisión.

Los resultados de los últimos superclásicos