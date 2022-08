Jorge Amor Ameal fue insultado por hinchas de Boca

"De qué te reís, pelot..., escuchá a la gente", fueron algunas de las cosas que le gritaron a Ameal, que no respondió y mantuvo la compostura a pesar del mal momento vivido en el estadio.

Por otro lado, la gente de Boca estalló a favor de Agustín Rossi en todo el partido, sobre todo cuando le atajó el penal a Gaspar Servio. "Rossi es de Boca, de Boca no se va", en un claro grito en contra de la dirigencia que no pudo o no supo renovarle el contrato.

Boca volvió a ser una sombra, con Rossi como figura

El equipo de Hugo Ibarra volvió a jugar mal, no tuvo ideas y empataron 0-0 en La Boca. Ambos equipos fallaron un penal en la primera mitad: Rossi se lo atajó a Servio y el arquero Canalla se lo tapó a Pol Fernández.

Boca sumó su segundo empate en cero consecutivo tras la parda contra Racing y no levanta futbolísticamente. El domingo juega contra Defensa en Varela y deberá mostrar otra cara.