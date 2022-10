Oscar Ruggeri vs. Silvina Batakis

"La Batakis esta me puteó porque me fui a Inglaterra y yo iba y me sentía mal porque digo ‘che viajé, pero estoy con el tema de los trabajadores y el dólar’, porque me ponían así (se agarra la cabeza). Y ella sentada así, en Nueva York la nami, es una cosa... el verso que hacen. Dios. Estoy recontra tranquilo, pero no podes hacer esas cosas... me dicen a mí y lo hacen ellos, ¿es para todos o cómo es?”

Batakis también había afirmado en su momento: “Cuando uno hace compras en el exterior y esos dólares son los que deberían haber ido al sector productivo, estamos dañando el futuro de todos los argentinos”. La polemica con la exfuncionaria parte de un viaje a Nueva York y un video de ella en un Apple Store.

Qué hace Silvina Batakis en Nueva York

La presidenta del Banco Nación llegó Nueva York para participar de una actividad oficial en la sucursal del banco en esa ciudad. Según señalaron sus voceros, aprovechó para "darse una vuelta por el negocio" de Apple en la Quinta Avenida. "No compró absolutamente nada", detallaron desde su entorno.

Batakis no llegó a estar ni un mes como ministra de Economía, pero siguió vinculada a la política económica. De hecho, fue nombra al frente del Banco Nación, e incluso Sergio Massa la incluyó en la comitiva de Economía que el mes pasado salió de gira por Washington y Houston con el objetivo de mostrar la "continuidad" del programa económico.