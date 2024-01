Pasó 20 años por la elite del fútbol y no jugó ni un minuto: la historia del "Messi" farsante

Embed

Quién fue el "Kaiser" brasileño

"Nunca quise jugar al fútbol, era la contracara de los ídolos", se sincera en el presente Carlos Henrique Raposo, aunque supo ganarse la vida, irónicamente, como el futbolista que nunca fue.

cara de raposo .jpg El "Kaiser " Raposo. Una carrera de 20 años como futbolista sin tocar nunca una pelota (Foto: captura de video).

En realidad, Carlos Henrique comenzó a jugar a la pelota, como muchos en su país, desde muy chico. Nació el 2 de julio de 1963 y su padre le vio condiciones. Por eso logró hacerlo entrar en uno de los clubes más tradicionales de Río de Janeiro: Botafogo. Pero cuando comenzó a sentir las obligaciones de un futbolista (horarios, entrenamientos, tipo de comidas, concentración para los partidos, etc), Raposo supo que lo suyo no era eso. Al menos, de esa manera.

Con la representación legal de su madre, firmó su primer contrato profesional a los 16 años con el club carioca. Para entonces, comenzó a delinear una estrategia que marcaría su "trayectoria": Raposo no pensaba jugar nunca al fútbol, solo era una cuestión de "imagen".

Así fue que pronto, en Botafogo, comenzaría a desarrollar un plan que lo llevó por Sudamérica, América del norte y hasta Europa. Casi un "mago del fútbol". Sí, un "mago", sobre todo porque jamás pudo completar un partido.

raposo y la pelota.jpg Una rareza. Raposo con una pelota de fútbol (Foto: gentileza MiSur Deportes).

Cómo hizo "Raposo" para triunfar en el fútbol

La fórmula ideada por Carlos Henrique fue tan simple de decir como compleja para instrumentar: vivir del dinero del fútbol, pero sin tener que cumplir con sus obligaciones. Desde la base misma que significa entrar al campo y jugar.

Botafogo fue el primer club que pudo comprobar su talento para el engaño. Raposo se presentaba a entrenar con sus compañeros, pero en algún momento de la práctica semanal se tiraba al suelo, se mostraba dolorido y pedía atención médica. Decía estar lesionado y, así, evitaba estar entre los titulares o los suplentes del partido oficial.

Eran tiempos previos a toda la aparatología que tiene la medicina deportiva hoy en día. Poco más que radiografías, o algún incipiente ecógrafo. El análisis personal del médico, entonces, era clave. Bastaba simular un gran dolor, la imposibilidad de saltar o correr, para tener todo encaminado.

La gran estrella del Botafogo tenía que esperar para recuperarse, volver a estar en condiciones para entrenar y entonces sí, deleitar a los hinchas en la tribuna.

Para ese momento, tenía un plan "B" perfectamente pensado: un amigo odontólogo -que a veces lograba hacerlo con el paso del tiempo- dispuesto a darle una mano. Cuando estaba de alta por una lesión, gritaba de dolor en la boca. Allí aparecía el profesional que extendía un certificado por una caries, una muela en mal estado o una inflamación bucal que impedía, por supuesto, poder jugar. Una contrariedad total. Para el club, no para Raposo.

Por supuesto que si él no jugaba ni corría detrás de la pelota, el dicho "la mentira tiene patas cortas", pronto aparecía. La dirigencia se cansaba de "esperarlo" y lo dejaban libre o lo vendían. Lo mejor era la segunda opción, mantener viva la promesa de tener un diamante en bruto y dejar que otro se los comprara por buen dinero.

futbol de campeon en la prensa.jpg Engañaba con artículos falsos donde se señalaba que una estrella del fútbol llegaba a reforzar un club (Foto: gentileza Historias Outsiders).

Así, la ecuación cerraba para todos. El club se lo sacaba de encima y él, reciclado, listo para volver a desarrollar su tramoya.

El "ciclo" se repitió no solo en Botafogo, sino también en Flamengo y Fluminense, transferencias que encierran una historia aparte: Raposo llegó para brillar en Flamengo, pero no pudo (sí, por las "lesiones"). Entonces qué mejor ocasión para que su rival eterno, Fluminense, le "robara" al astro por ver en el Maracaná. Con el tricolor, seguro que jugaría y brillaría.

Pero de nuevo las lesiones frustraban a dirigentes e hinchas. Así siguió recorriendo los clubes cariocas. América, Vasco da Gama y Bangú también lo ficharon como una estrella. Este último caso, el de Bangú, fue extraordinario

jugador de Bangú.jpg Su ficha en Bangú, donde también llevó su farsa (Foto: gentileza Líbero).

El anuncio de la llegada del "Kaiser" (así lo apodaban porque otro trasnochado lo vio parecido a Beckenbauer, aunque otros dicen que era por lo que le gustaba la cerveza) sacudió al Bangú. Fue un fichaje resonante. Bangú llegó a semifinales y salió tercero el año que lo tuvo en sus filas, mientras Raposo repetía su ciclo del engaño.

El colmo fue cuando una vez, estando en el banco de suplentes, el técnico le dijo que calentara para entrar. Raposo no pensaba jugar ni un minuto y tuvo una "ocurrencia genial" para sus objetivos: mientras corría al lado de la línea lateral para entrar en calor, algunos hinchas lo insultaban porque jamás lo podían ver jugar. Entonces Raposo los "deslumbró" a todos. Mejor dicho, los sorprendió: en lugar de entrar a la cancha, trepó el alambrado y se lanzó contra los hinchas que lo insultaban y comenzó una gran pelea.

El árbitro del partido, cuando se calmaron los ánimos, lo expulsó sin que jugara ni un minuto. El ciclo en Bangú estaba cumplido.

pelea en bangu.jpg Para no jugar un partido, se peleó con los hinchas de su club, Bangú (Foto: captura de TV).

Campeón de América (¿con independiente?)

Raposo también tenía bien preparado su curriculum, y el paso por los clubes brasileños era una buena carta de presentación. Pero hizo algo más. Inventó un pasado formativo en la Argentina (¿Talleres de Córdoba?) y el colmo fue que se autoproclamó campeón de América con Independiente.

Por supuesto, jamás jugó en el Rey de copas. El "3" de ese gran equipo que ganó todo, hasta la Intercontinental en 1984, era el "Loco" Carlos Enrique.

Carlos Henrique Raposo ( la "H" no se pronuncia y no se ve en una foto) decía que el 3 del equipo formado ante los reporteros gráficos era él y mostraba ese registro en imagen como uno de sus "pergaminos".

el loco raposo.jpg El "Loco" Enrique, personalidad usurpada por Carlos Henrique Raposo (Foto: gentileza Un Caño).

Lo que Raposo siempre supo hacer, hasta el día de hoy, es buenas relaciones públicas. Se hacía amigo de grandes jugadores que conocía ocasionalmente -muchos en fiestas- y les pedía que le dieran una mano para que los recomendaran en sus clubes.

Enormes cracks, de la talla de Carlos Alberto (capitán de Brasil del 70), Ricardo Rocha, Bebeto y otros más, compraron la idea y lo promocionaron. Hoy, que se sabe la verdad de la farsa, Bebeto, por ejemplo, no deja de reírse en cámara al recordar que estando en Europa, leía o veía un nuevo contrato para la "estrella" de Raposo.

Su mejor aliado para eso fue Renato Gaucho, quien disfrutaba de todo el engaño. Incluso, que Raposo se hiciera pasar por él para entrar gratis a boliches. La farsa tenía contactos de primera pero...

euipos de raposo.jpg La "carrera" inexistente de Raposo como futbolista por el mundo (Foto: gentileza Balón Latino).

La tecnología, de alguna manera, marcó su final. El programa deportivo en Brasil, "Esporte espectacular" comenzó a investigar y llegó a la más lógica y directa conclusión. Todo fue una mentira, increíblemente sostenida por el "Kaiser".

Lo llamaron para una entrevista y ahí, ante las preguntas del periodista, caminando por un campo de juego, contó cada detalle de su artimaña.

la confesion de raposo.jpg El Kaiser, ante las cámaras de un programa brasileño en el que contó su verdad (Foto: captura de TV).

E hizo una confesión muy valiosa: nunca jugó un partido entero. Sumando los minutos, habrá llegado tal vez a 20 partidos en total. Nada para 20 años de "carrera".

En portugués, "malandra" significa embaucador. Eso ha sido siempre Raposo, un "malandra" que hoy tiene 60 años. Pero triunfó. A tal punto que su vida llegó al cine y se presentó en el festival de TriBeCa en Nueva York .

Lleva por título: "Kaiser: The Greatest footballer to never play football". ("Kaiser: el mejor futbolista que nunca jugó al fútbol").

Por suerte, acá tenemos a Messi.