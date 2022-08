No obstante, mientras aún se debate sobe esa acción, en las últimas horas se viralizó una imagen que muestra un detalle no revelado hasta el momento. Las cámaras de Fútbol 1, que se emite por ESPN, muestran una clara falta de Sebastián Villa en la previa de la insólita mano de Jonathan Gómez, que no fue sancionada con penal por el árbitro Fernando Rapallini.