Rafa Nadal conquistó su 14° título de Roland Garros y estira su hegemonía

Con la victoria de hoy, Nadal levantó su 22º trofeo individual de Grand Slam, lo que lo ubica como el jugador masculino más ganador de todos los tiempos. Detrás quedaron el suizo Roger Federer y serbio Novak Djokovic, ambos tienen 20.

Rafa Nadal campeón 1.jpg Rafael Nadal vuelve a conquistar Roland Garros. (Foto: AFP)

Rafael Nadal y su deseo de seguir ganando

El rey del polvo de ladrillo, dijo: "Quiero agradecer a todos los que me acompañaron. Es increíble las cosas que están sucediendo este año. No hay dudas que sin mi familia y equipo nada de esto hubiese sido posible. Me hacen sentir que estoy en casa".

"Es muy difícil describir los sentimientos que tengo. Es algo que yo nunca pensé a los 36 años seguir estando competitivo. Representa mucho para mí y necesito mucha energía para continuar. Solo quiero decir muchísimas gracias. Para mí es increíble jugar aquí", dijo visiblemente emocionado.

Sobre el futuro de su carrera, el español confesó: "No sé qué va a pasar pero voy a tratar de continuar batallando muchas veces más".

El español cosechó el campeonato ATP número 92 a lo largo de su carrera, quedando cada vez más cerca de la línea que impone el ya retirado Jimmy Connors, quien es el máximo ganador de torneos con 109.

Los 22 campeonatos de Grand Slam que ganó Rafael Nadal