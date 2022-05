Pampita contó la historia detrás de su vestido en los premios Martín Fierro 2022: "Tiene mucha carga emotiva"

Pampita se mostró muy emocionada y contenta ya que no solo iba como nominada por su ciclo Pampita Online, sino que también estaba allí compitiendo como mejor jurado de ShowMatch: La Academia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pampita (@pampitaoficial)

“Este vestido tiene mucha carga emotiva, es uno que usó Norma Aleandro cuando ganó el Oscar la película La historia oficial. Es un vestido de Elsa Serrano”, contó la modelo.

“Yo le había prometido a Elsa que en alguna gala iba a poder usar uno de sus vestidos. No se pudo dar así que, muy amablemente, las hijas de Elsa, que están por ahí, me cedieron del museo de ella este vestido maravilloso así que me va a estar acompañando como yo le había prometido”, remarcó.

El enojo de Edith Hermida en los premios Martín Fierro 2022: "¡Mirá las ratas de APTRA!"

En la noche del domingo, Bendita perdió en la categoría mejor programa humorístico contra Polémica en el bar y una de las panelistas del ciclo, Edith Hermida, manifestó su enojo en diálogo con PrimiciasYa al no haber recibido el premio Martín Fierro 2022.

"Estoy un poco enojada para serte cinsera. Esperábamos ganar... Bendita es el ganador moral de esta noche. Estaba hablando con algunos integrantes pero se fueron... ¡Mirá las ratas de APTRA! Me están tratando de convencer de algo que es imposible entender", comenzó con su descargo la panelista del ciclo del Nueve.

Y luego sumó: "Es inentendible que Bendita no haya ganado, después de haber tenido dos años fabulosos, De todas maneras, Bendita gana con el público y eso es lo más importante".

"Me voy con un sabor amargo porque Bendita es un gran programa que durante la pandemia acompañamos a la gente en la casa. Es un programa fabuloso más allá de los que estamos al aire. El público nos apoyó y nos sigue apoyando, ya vamos 17 años al aire. Hubiese sido una buena fecha para que APTRA nos reconozca, pero no importa porque nos reconoce el público y eso es lo más importante. Los de APTRA me están tratando de convencer para que no me enoje. Ganó Beto, pero parece que para APTRA lo único importante es que gane Beto", cerró molesta Edith Hermida pese a que Beto Casella haya ganado como conducción en programa humorístico y de actualidad.