El clan Montaner celebró el cumpleaños de Camilo Echeverry con una significativa ausencia

Claro que el saludo de cumpleaños virtual más efusivo para Camilo fue el su esposa, Evaluna Montaner, quien le dedicó tiernas palabras y él no dudó en responder. "Feliz cumple amor mío. No te imaginas cómo disfruté verte disfrutar hoy tu día. Qué afortunada soy de vivir cada segundo a tu lado! Llevo celebrándote 8 cumpleaños y me emocionan todos los que faltan. (Los próximos serán un poco diferentes jeje). Qué aventuras las que hemos vivido tú y yo. Uf y todas las que vendrán!!! Te amo chiquitico. Dios brilla fuerte a través de ti. Japidei", le dedicó la hija de Ricardo Montaner a su marido.

image.png El saludo de Evaluna Montaner a su marido, Camilo Echeverry, por su cumpleaños.

Casi inmediatamente el colombiano reaccionó y le respondió a la madre de su futuro hijo con palabras repletas de amor. "Es una sola carcajada mi vida contigo. Te amo desde antes de descubrir que haces las mejores galletas del mundo. Eres la reina y el calor de esta casa, y de todos los lugares pasajeros que llamemos casa en la vida que Dios nos permita transitar en este mundo material. Te amo desde ahora hasta lo eterno".

Los Montaner que saludaron a Camilo Echeverry por su cumpleaños

Así, el resto de la familia Montaner fue reflejando a través del mundo virtual la importancia del día para ellos, dedicándole distintos mensajes a Camilo Echeverry, el cumpleañero integrante de la tribu. "El día que te conocí sabía en mi interior que te ibas a quedar para siempre con nosotros. Hoy ,papá de Índigo, me das puros motivos de felicidad, por lo gran tipo que eres, por lo plena que veo a mi hija y por las satisfacciones que me das todos los días con tu ascendente carrera… Te bendigo mijo. Feliz Cumple #LaTribu" fueron las palabras de Ricardo Montaner en nombre suyo y de su mujer, Marlene.

image.png Ricardo Montaner también se sumó a los saludos familiares a su yerno, Camilo Echeverry, por su cumpleaños número 28.

Pero no fue el único, ya que Mau y Ricky, cuñados del colombiano, hicieron lo propio. Tampoco para ellos pasó desapercibida la jornada y también decidieron postear un saludito.

"Casi de sangre!!! Feliz cumpleaños Camiii! Te amamos", aseguraron los hermanos de Evaluna Montaner deseándole feliz día a Echeverry con una postal los tres juntos.

image.png Camilo Echeverry también recibió un cariñoso saludo de cumpleaños de parte de sus cuñados, Mau y Ricky Montaner.

Así la cosas Stefi Roitman, casada con Ricky Montaner el pasado 8 de enero con una mega fiesta en las afueras de Buenos Aires, hasta el momento es la única del clan que no hizo mención alguna a Camilo y su cumpleaños llamando poderosamente la atención, siendo que para el clan la relación familiar es lo más importante.