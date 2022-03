Flor de la V se posiciona y afianza en su rol de conductora de Intrusos

En su rol de animadora, Flor encabeza una nueva etapa del mítico programa de espectáculos que sigue una temporada más al aire con un equipo compuesto por Marcela Tauro, Daniel Ambrosino, Virginia Gallardo, Maite Peñoñori, Lucas Bertero, Nancy Duré y la colaboración de Laura Ubfal.

Por su parte, La noche de la V que se emite los sábados 22:00hs, se toma un descanso en la pantalla y retomará sus emisiones en la temporada de verano 2023.

El último programa se podrá ver el próximo sábado 26 de marzo con la presencia de Luisa Albinoni, Cecilia Milone y Aníbal Pachano.

Sobre este ciclo, Flor le dijo a PrimiciasYa.com cuando debutaba en el mes de enero: "Este es un programa que hace mucho tenía ganas de hacer. José Núñez, mi productor general, hace tiempo que decía ‘tenemos que trabajar juntos’. Nosotros nos conocemos desde 2001, de El Nueve. Él siempre me decía 'tenemos que hacer algo'. Nunca se daba. En verano pasado, me lo crucé y me volvió a decir 'tenemos que hacer algo'. Primero me propuso sumarme al equipo de A la tarde y empezamos a hablar de este programa", expresó.

image.png

"Estoy feliz porque superó mis expectativas. No me lo esperaba. No solamente sentí el apoyo del público, que sin ellos no seríamos nada, sino también de parte de gente del medio. Eso me da más fuerzas para seguir proyectando", afirmó.

El nuevo ciclo que tendrá América los sábados a la noche

En abril arrancará un ciclo de cine con películas taquilleras de Hollywood que será presentado por un conductor aún por designar. Irá a las 22hs en el lugar de La noche de la V.