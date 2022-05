Fuerte denuncia contra Shakira: "No se la puede..."

"A Shakira no se la puede mirar, no le podés hacer fotos, no le podés hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibidísimo", comenzó explicando la directora a cargo de los actores que hacen de extras en los videoclips de la cantautora.

Y agregó: "Ella es mandona, un spot de Shakira que podría durar cuatro horas por las tomas y estamos diecisiete horas. Es que desespera a la productora, a los directores, a todos". Asimismo, explicó que nadie quiere hacer rodajes con ella por lo complicada que es a la hora de trabajar.

"Si hay alguna que destaca más que ella la echa fuera del rodaje, dijo 'tú no, tú fuera' así señalando con el dedo", disparó.

El mensaje de Shakira sobre Antonio De la Rúa que generó polémica en redes

La relación de Shakira con Antonio de la Rúa no fue una más para la cantante colombiana. La pareja se conoció en el 2000 y se enamoraron, estuvieron 10 años juntos, y la relación se terminó en 2010, no de la mejor manera, y cada uno siguió por su camino.

Shakira comenzó su relación con Gerard Piqué, futbolista del Barcelona de España con el que se casó y tuvo dos hijos, Milan y Sasha.

Lo cierto es que su disco “Servicio de Lavandería” (Laundry Service) cumplirá años y la colombiana comenzó a repasar cada uno de los temas que lo componían, entre ellos, “Te aviso, te anuncio”, uno de los temas más famosos.

“Quería hacer un tango porque en ese momento estaba saliendo con un argentino, estaba aprendiendo el baile y estaba inmersa en la cultura argentina”, escribió la intérprete vía Twitter en idioma inglés.

La palabra “saliendo” o “daiting” generó una gran repercusión entre los usuarios de la red social, muchos de ellos la cuestionaron por la forma en que recordaba aquella importante relación en su vida.

Cabe recordar que cuando en julio de 2019 falleció Fernando de La Rúa, el ex presidente y padre de Antonio, ella escribió en sus redes muy sentida.

“Fernando querido, te has ido para siempre, amigo. Tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo, te recordaremos con un grande y profundo cariño. Seré siempre tu amiga, a pesar de cualquier cosa, en el más allá, como en esta vida. Te quiero, amigo”.