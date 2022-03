Miley Cyrus y el vuelo del terror camino a Paraguay: el avión fue alcanzado por un rayo

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCbb860UOQEP%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAHBrcKjikLIwShMyzUTdHiMdF1ZC3CZCTQhhTIZB3ZCTrMo8OPhTs8p1dnFKiNYjRaEy4wHL8GNODyg8mRkaDhwuwrUL4EZB7x3RNfyeGTpBzgxEP8CGZCqsBsFcZAm59FWQp5LZChahvtHZBwrjB577zTvufPeiFXMmGNMEZA8QmCZBggjiBZAg44Uu8ZB3i5HX8WAZDZD View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

"A mis fans y a todos los que se preocuparon después de enterarse de mi vuelo a Asunción. Nuestro avión quedó atrapado en una gran tormenta inesperada y fue alcanzado por un rayo", indicó la artista en Instagram.

Y luego llevó tranquilidad: "Mi tripulación, banda, amigos y familiares que viajaban conmigo están a salvo después de un aterrizaje de emergencia. Desafortunadamente no pudimos volar a Paraguay. TE AMO".

Miley Cyrus mostró además algunos momentos de la feroz tormenta en pleno vuelo y cómo quedó el avión dañado. Por el inconveniente climático, no pudieron llegar al destino: Paraguay. Un momento de suma tensión que por suerte no pasó a mayores.

image.png

Miley Cyrus habló de su separación con Liam Hemsworth

A fines de diciembre del 2018, Miley Cyrus y Liam Hemsworth se casaron y sellaron su amor ante la ley. Sin embargo, su matrimonio duró menos de lo pensado ya que después de ocho meses como marido y mujer, rompieron su relación.

La pareja, que se conoció en 2010 tras protagonizar The Last Song (La última canción), dejó paralizado a millones de fanáticos tras su ruptura. Asimismo, lo que más impactó fue cuando se dieron a conocer imágenes, donde se la ve a la actriz y cantante a los besos con la bloguera de 30 años Kaitlynn Carter, exnovia de Brody Jenner.

Cansada de las especulaciones y de los rumores en las redes, Miley decidió compartir un extenso mensaje en su cuenta de Twitter e Instagram para aclarar su ruptura con Hemsworth.

image.png

"Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó por una infidelidad. Liam y yo estuvimos juntos por una década. Lo he dicho antes y sigue siendo cierto: amo a Liam y siempre lo haré", comenzó a decir.

"Lo que no puedo aceptar es que me digan que miento para encubrir un crimen que no he cometido. No tengo nada que ocultar. No es ningún secreto que andaba en fiestas en mi adolescencia y principios de los 20. No solo fumé, sino que experimenté la marihuana y con drogas", declaró.

"Mi canción más importante hasta la fecha es sobre bailar en molly (droga) y soplar líneas en el baño. Arruiné y engañé en las relaciones cuando era joven. Perdí un trato masivo con Walmart a los 17 por romper un bong. Me echaron del hotel Transilvania por comprarle a Liam un pastel de pene para su cumpleaños y lamerlo. Posé desnuda sobre una bola de demolición. Probablemente hay más desnudos míos en Internet que tal vez cualquier mujer en la historia", continuó Cyrus.

"No hay secretos para descubrir aquí. Aprendí de cada experiencia en mi vida. No soy perfecta, no quiero serlo, es aburrido. Crecí frente a ustedes, pero la conclusión es que he crecido", agregó convencida.

Por último, la artista internacional confesó que terminar su matrimonio fue una decisión saludable para ella misma y le permitió dejar atrás una vida anterior: "Soy más saludable y feliz que en mucho tiempo. Puedes decir que soy twerking, fumadora de marihuana, pero no soy un mentirosa. Me enorgullece decir que simplemente estoy en un lugar diferente de donde estaba cuando era más joven".