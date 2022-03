Mily Brítez lanza nuevo sencillo en México

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCbGsgcSp7UA%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAOScSsm8Ukulasxqj59ZBLbLjua8mNJZAXjSNS0pUKox4cNFTZCZBHAR4LERjHn6o69z60DYDk1starWwXMLybfhggjVunp4RkAQtMQkyetZCla3oAm5UksJoL9co3WLxdm2vJ1LWC0Ptdc87cOZABYQ5v5gDLYtzAZCGibmsJGTz7DZA2d7syl6Pvq0dtQrPAZDZD View this post on Instagram A post shared by Mily (@milybritezmusica)

La composición es una canción inédita con instrumentación estilo banda, con la que Mily desea conquistar el corazón de los "charros". Sus letras provocan en la intérprete emociones que son fruto, a la vez, de la experiencia personal de la misma. “Lo que me inspiró a optar por esta canción fue el sentimiento de desahogo, por una ruptura que dejó heridas", reveló.

“Mi equipo y yo buscamos la canción especial para esta ocasión y a mí me encantó este sencillo. Entre tantas… Si me ven llorar me cautivo de verdad”, adelantó.

El envidioso Los dos carnales - cover Mily

Ganarse el mercado mexicano a través de composiciones regionales es el primer paso de la compatriota, que de esta manera se lanza a una nueva aventura.

La producción musical a cargo de Maiki Sanders, la instrumentación de la banda se realizó en Sinaloa bajo la dirección y arreglo musical de Osbaldo Peñuelas, la mezcla fue hecha en Monterrey y estuvo a cargo de Abelardo Rivera (ganador de 9 Grammys) y el mástering también se hizo en Monterrey, encabezado por Jaime Cavazos. La letra de la canción fue obra de Arturo Fernández. El sello discográfico es “El César Récords”.