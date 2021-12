"Nadia no ganó porque no fue contundente en su respuesta"

Detalló acerca de la grabación y explicó la forma en como superó su fobia a las alturas y a quién va dedicado el tema. Lo cierto es que a la cantante paraguaya le está yendo muy bien el México. ¡Bien ahí, Techy! Escuchá.

"Todo México apoyaba a Nadia"

Techy contó que una televisora local volcó su apoyo a Paraguay luego de que la participante de México, Débora Hallal, no haya ingresado en la lista de las 16 finalistas y cómo nuestra virreina se ganó el cariño de todos. “Nadia está desde muy pequeña acá. Ella ya era conocida. Todos la apoyamos”, dijo emocionada.

La cantante asegura que Nadia debía de haber ganado el Miss Universo y opina que no se coronó como tal porque no fue contundente a la hora de dar su respuesta. Asegura que no fue su "culpa" ya que su traductor - que no necesitaba porque ella habla inglés pero la organización impone - titubeó desde un principio.

Techy: "Nadia Ferreira merecía ganar la corona de Miss Universo"

Techy dijo que Nadia se presentó en el momento en que se tenía que presentar ya que cuenta con una preparación de demasiado tiempo. "Su nombre ya sonaba acá y todo México la apoyaba". La cantante asegura que le encantaría hacer una música con la bella Miss Universo Paraguay.