Nadia Portillo: "Sufrí depresión, no quería comer y bajé mucho de peso"

“A cada persona le agarra diferente. Yo no me mediqué, pero no comía y empecé a deteriorarme de a poco”, continuó.

Nadia Portillo habla de la depresión que sufrió

Nadia dijo que en ningún momento tuvo ataques de pánico ni pensó en hacerse daño. “Tuve una tristeza enorme que no me dejaba hacer nada”. Su recuperación fue con ayuda de terapia, amigos y familiares, quienes "estuvieron en todo momento".

Por otra parte, presentó en BDA su nuevo tema “4500 veces”, que en los próximos días se estará lanzando su videoclip que lo realizó con el político Carlos Viveros. Además, adelantó que está preparando su un nuevo álbum con temas propios.