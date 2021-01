Chino Simonet: "Me gustó la capacidad que tenemos de poner a los demás en problemas"

Diego Simonet

Diego Simonet, central y máxima figura del seleccionado argentino masculino de handball, destacó hoy "la capacidad del equipo para poner en problemas" a sus rivales, al explicar la victoria ante Croacia, actual subcampeón europeo, por 23-19 en el Mundial de El Cairo, Egipto.

"Lo que destaco es que jugamos en equipo, que es nuestro fuerte. No tenemos estrellas, sabemos que si no estamos todos comprometidos y al ciento por ciento y jugando en equipo no podemos hacer nada. Hoy fue todo eso: lo de hoy fue un gran trabajo en equipo", expresó la estrella de Los Gladiadores en entrevista con Télam

Y amplió: "lo que más me gusto es la capacidad que tenemos de poner a los demás en problemas, al ataque rival. En el handball se construye de abajo para arriba. Y eso es lo que tenemos nosotros: una buena defensa".

Simonet, quien recibió el alta médica el 5 de noviembre pasado tras haber padecido coronavirus durante 19 días, representó al país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y fue doble medallista panamericano con Argentina (oro en Guadalajara, México, 2011 y plata en Toronto, Canadá, 2015).

"Croacia tiene buenos jugadores, grandotes y lentos y eso nos favoreció. Los sacamos de su sistema. Vi a sus mejores jugadores que no sabían qué hacer: amagaban y amagaban y se notó que los pusimos en muchos problemas y dificultades con la defensa", enfatizó.

"Supimos, con experiencia y actitud, estar calmos en los momentos clave. Atacamos bien y nos precipitamos", puntualizó.

Fuente: Télam