Deportistas paralímpicos en pandemia: buscan volver a entrenar atravesados por una interna política

JuegosParapanamericanos

El movimiento paralímpico está en llamas. La Argentina tiene 30 atletas clasificados a los Juegos de Tokio y otros 40 con chances de lograrlo. Sin embargo, no saben cuándo podrán volver a entrenarse y esperan ansiosos seguir el camino de los deportistas olímpicos. En el medio, una guerra dialéctica y política.

Dos personas dicen ser presidentes del COPAR (Comité Paralímpico Argentino). Por un lado está el histórico Carlos Alberto Rodríguez, ex atleta, actual entrenador y presidente desde la expulsión de Domingo Latela, en 2018.

En la otra vereda, el profesor Oscar Dro, designado, a fines de 2019, al frente de la Comisión Fiscalizadora, tras una cuestionada asamblea. Allí la comisión directiva del COPAR suspendió a Rodríguez por supuestas irregularidades y nombró a Dro.

COPAR1

Rodríguez subraya que es el único reconocido por el Comité Paralímpico Internacional y por el Comité Paralímpico de las Américas. Los dos sacaron un comunicado, bien distinto, luego de las excepciones firmadas por el Gobierno Nacional, hace una semana, para que los atletas olímpicos puedan volver a los entrenamientos. En esa resolución, se omitió a los deportistas Paralímpicos.

Rodríguez fue el más duro diciendo que hubo “un retroceso de los derechos a la igualdad de las personas con discapacidad”. En otras palabras tildó como discriminatoria la medida que los excluyó.

Luego de ese comunicado, llegó la respuesta de Dro diciendo que la nota firmada por Rodríguez “carece de legalidad y que el firmante fue expulsado del COPAR”.

COPAR2

Entonces, ¿quién es el presidente? Hay que aguardar la resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ). El ente regulador acumula documentación hace varios meses y todavía no se expidió. Los partidarios de Rodríguez hablan de “golpe de Estado”, diciendo que la asamblea que nombró a Dro no reunía las condiciones legales requeridas. Subraya fecha de convocatoria sin los plazos reglamentarios, registro de votos de miembros que no estuvieron, etc.

¿Qué dice la Secretaría de Deportes? Sin expresarlo en voz alta, no cayó nada bien el comunicado de Rodríguez. Respecto de la autorización para los deportistas paralímpicos, la información oficial habla de “habilitación por fase” y que se empezó con los “deportistas olímpicos” porque los Juegos Paralímpicos “comienzan tres semanas después”.

¿En qué punto está el trámite? “La mayoría de los protocolos enviados por las Federaciones llegó a la Secretaría y fue derivado al Ministerio de Salud para ser aprobado o recibir alguna corrección”, cuenta a Ovación una alta fuente de la Secretaría de Deportes.

También marcan que hay varias “situaciones de riesgo a contemplar”, como la de “los atletas ciegos, que necesitan ser acompañados y allí se pondría en riesgo el distanciamiento social”.

¿Qué piensan los atletas? Políticamente, la mayoría responde a Carlos Rodríguez. Entre ellos, Gustavo Fernández (ex número uno del mundo en tenis adaptado), Silvio Velo (referente histórico de los Murciélagos) y Giselle Muñoz (presidenta del Comité Paratletas y figura del tenis de mesa).

Muñoz apuntó fuerte contra el Gobierno: “No nos respetaron, nos tomaron como personas enfermas, cuando convenciones internacionales hablan de personas con discapacidad”.

¿Cuán fuerte es la Argentina a nivel Paralímpico? Está en un rol parecido al Olímpico. Por ejemplo, en los Juegos Parapanamericanos de Lima, sumó 107 medallas (101 totalizaron los deportistas argentinos Panamericanos), quedando en el 5º puesto del cuadro de medallas.

En los últimos Juegos Paralímpicos (Río 2016), nuestro país cosechó 5 medallas (1 dorada, 1 de plata y 3 de bronce), mientras que en los Olímpicos del mismo año, se sumaron 3 doradas y 1 de plata.