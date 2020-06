Historias olímpicas: Jason Statham, la estrella de Hollywood que estuvo a un paso participar en Barcelona 1992

Entre las 49 películas que filmó Jason Statham (Inglaterra, 1967) hay apenas una sola relacionada al deporte: “Mean Machine” (2001), que trata sobre una estrella de fútbol (el ex futbolista profesional Vinnie Jones) que tras ser encarcelada conforma un equipo de reclusos para enfrentar a los guardias. No, no es que sea parecida a “The Longest Yard”, sino que justamente es la historia que dio origen al film de Adam Sandler y el equipo de presos de fútbol americano.

Volviendo al foco, decíamos que una sola película deportiva es poco para un actor que antes de consagrarse en Hollywood brilló en el seleccionado nacional de su país y estuvo muy cerca de llegar a los Juegos Olímpicos. ¿Qué? ¿El Transportador fue olímpico? ¿Era rápido y furioso, indestructible?

No adivinarían si propusieran un deporte de combate, actividad con la que más podría asemejarse el rol que le otorgan en las películas. Más bien, para descubrir al Jason Statham olímpico hay que ir al agua: piscina grande, sobre todo profunda, mucha concentración y mucha precisión. Jason compitió en saltos ornamentales.

Antes de su incursión a los clavados, el actor que hoy tiene 52 años fue durante una década integrante del equipo británico de buceo. De la inmensidad de los mares pasó a saltar desde el trampolín de 3 metros y la plataforma de 10 dentro de un gimnasio. Y allí, en la pileta del Centro Nacional de Deportes Crystal Palace, en Londres, fue descubierto por agentes cinematográficos que le ofrecieron sus primeros papeles.

¿Hasta dónde llegó el bueno de Jason? Hasta los Commonwealth Games, competencia multideporte para los países de la Mancomunidad de Naciones, organización que reúne a países soberanos independientes y semi independientes con lazos históricos con el Reino Unido. Un paso previo a los Juegos Olímpicos y una especie de Juegos Panamericanos. En la edición de 1990, Statham compitió en trampolín 1 y 3 metros y en plataforma 10 metros, aunque quedó afuera del podio.

“Es doloroso un algún punto pensar que nunca llegué a los Juegos Olímpicos”, llegó a declarar quien luego se mantuvo en forma con la práctica de artes marciales como el karate, kung fu o kickboxing. De todas maneras, su etapa como atleta casi olímpico la recuerda de la mejor manera: “Fue una gran experiencia. Te enseña disciplina, concentración y ciertamente te mantiene alejado de los problemas.