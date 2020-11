¡Victoria histórica! Los Pumas derrotaron por primera vez a los All Blacks

Enorme triunfo de los argentinos frente al tricampeón mundial (Foto de Twitter: ESPN Australia & NZ).

El seleccionado argentino de rugby venció este sábado a los poderosos All Blacks de Nueva Zelanda por primera vez en la historia. En un partido válido por la tercera fecha del torneo Tres Naciones, que se está desarrollando en Australia, Los Puma se impusieron por 25-15 (PT 16-3).

Este encuentro se disputó en el Bankwest Stadium de Sidney y todos los puntos de Argentina fueron anotados por el medio apertura Nicolás Sánchez, a través de un try, seis penales y una conversión.

Para los All Blacks, Richie Mo'unga sumó un try, una conversión y un penal, mientras que Sam Cane apoyó otro try.

Luego de esta enorme victoria, Argentina volverá a jugar el sábado próximo ante Australia, por la cuarta fecha del certamen, acotado y transformado en Tres Naciones y no en Rugby Champiosnhip debido a la ausencia del campeón mundial Sudáfrica.

Fuente agencia Télam.