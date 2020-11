Inolvidable: mirá el resumen del histórico triunfo de los Pumas ante los All Blacks

Los Pumas

Los Pumas lograron en esta madrugada un histórico triunfo ante los poderosos All Blacks, de Nueva Zelanda, un equipo que fue tricampeón mundial, al vencerlo por 25 a 15 (PT 16-3), con todos los puntos logrados por Nicolás Sánchez, en un partido válido por la tercera fecha del torneo Tres Naciones que se desarrolla en Australia.

La victoria, tan trascendente que quedará marcada a fuego como un hito del deporte argentino, se concretó en el Bankwest Stadium, en Sidney, y fue el 30mo. partido ante los All Blacks siendo este el primer éxito, luego de haber sufrido 28 derrotas y un empate lejano en el tiempo, el que se había logrado el 2 de noviembre de 1985, con un marcador 21-21 con todos los puntos anotados por el inolvidable Hugo Porta.

En la gesta de Sidney, todos los tantos de Los Pumas fueron obra del medio apertura tucumano "Nico" Sánchez, con un try, una conversión y seis penales, mientras que para los oceánicos sumaron un try, una conversión y un penal de Richie Mo'unga y un try del capitán Sam Cane.

Luego de la resonante victoria, Argentina volverá a jugar el sábado próximo ante Australia, por la cuarta fecha de un acotado certamen, transformado en Tres Naciones y no en Rugby Championhip debido a la ausencia del actual campeón mundial Sudáfrica.

El siguiente compromiso de Los Pumas será el sábado 21 de noviembre bien temprano, a las 5.45, en el Mc Donald's Jone Stadium de Newcastle.

Con este resultado el puntero del certamen es Nueva Zelanda con seis puntos (3 partidos), seguido por Australia con cuatro (2) y Argentina con cuatro (1).

Fueron 402 días sin jugar oficialmente para Los Pumas, con un equipo que se preparó en Buenos Aires (en Casa Puma), Montevideo y Australia, luchando contra el infortunio y el coronavirus, ante un adversario que llegaba mucho mejor preparado, con actividad del Super Rugby Aotearoa y cuatro test ante los Wallabies.

Fuente: Télam