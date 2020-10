Las vidas de John Brendan Kelly: albañil, militar, remero, tricampeón olímpico, político y padre de una Princesa icónica

John Brendan Kelly

Hubo un campeón olímpico, remero para más precisión, cuya vida estuvo signada por el deporte, la milicia, la política, la literatura, el cine, el teatro y la realeza de una manera apasionante. Vamos a fines del siglo XIX porque llegó el momento de conocer a John Brendan Kelly.

John Brendan Kelly nace en Philadelphia el 4 de octubre de 1889 y es uno de los 10 hijos de John Henry Kelly y Mary Anne Costello, un matrimonio de inmigrantes irlandeses que se estableció en EEUU a fines de 1860.

En 1907, a los 17 años, John comienza a trabajar como albañil en su ciudad, al tiempo que aprende a remar en el río Schuylkill. Antes, durante su etapa escolar, demuestra sus dotes en fútbol americano y al básquet.

Lo del remo va muy en serio: para 1916 es campeón nacional en single scull y el mejor remero de EEUU. Al año siguiente, se une al ejército para el final de la Primera Guerra Mundial. En 1918 lo ascienden a Teniente, pero pronto lo dan de baja por una lesión.

¿Qué le pasó? Kelly -medía 1,88m- participó como peso pesado en un torneo de boxeo de las FFAA y acumuló un récord de 12-0, pero se rompió el tobillo. Esa competencia la ganó Gene Tunney, que luego sería campeón mundial tras vencer a Jack Dempsey, el mismo que tiró Luis Angel Firpo.

Nuevamente en la vida civil, John sigue remando, sigue ganando y da un salto de calidad a nivel laboral. Crea una compañía contratista de ladrillos en Philadelphia con un lema que sería famoso en la región: “Kelly for brickwork” (“Kelly para la albañilería”).

Kelly for Brickwork

Estamos en julio de 1920 y Kelly, un incipiente empresario, se propone demostrar su valía como remero en Europa. Aplica para la Henley Royal Regatta, la competencia más prestigiosa y elitista de Inglaterra, pero es rechazado por la organización a raíz de su pasado como obrero.

La negativa no hace más que motivarlo. Se alista para competir al mes siguiente en los Juegos Olímpicos de Amberes y le gana a Jack Beresford en un final muy reñido. ¿Quién es Beresford? El mejor remero inglés de la época, ganador de 4 Henley Royal y 5 medallas olímpicas.

Media hora después del triunfo, Kelly gana también el doble par junto a su primo Paul Costello. Tras la gesta, el bicampeón le entrega al equipo británico una gorra firmada para el Rey Jorge V, artífice de su exclusión en la Henley Royal. “Saludos de un albañil”, le dedica.

Cuatro años más tarde, en los Juegos de París 1924, los primos vuelven a ganar el doble par y Kelly se transforma en el primer remero de la historia en ganar tres oros olímpicos y se consolida como uno de los grandes atletas de su generación.

Ese mismo año, Kelly se casa con Margaret Majer, una ex modelo de familia alemana que trabaja como profesora de Educación Física en la Universidad de Pensilvania. Tienen cuatro hijos: Margaret Katherine, John Brendan Jr., Grace Patricia y Elizabeth Anne.

La familia Kelly: el matrimonio de John y Margaret con sus cuatro hijos.

Su único hijo varón, John Brendan Jr, sigue sus pasos como remero. Cuatro veces olímpico entre 1948 y 1960, se cuelga un bronce en el single scull de Melbourne 1956, pero suma dos logros aún más dulces en 1947 y 1949. Sí, gana la Henley Royal Regatta en honor a su papá.

En 1947, el pequeño John gana también el premio James E. Sullivan como el mejor atleta amateur de EEUU. ¿Más logros? Oro en el Europeo de 1949 y dos doradas más en los Juegos Panamericanos de 1955 y 1959.

Tras su retiro como deportista, John Brendan Jr. se vuelca a la dirigencia y a la política deportiva como férreo defensor de los atletas. En 1970 lo nombran Presidente de la Amateur Athletic Union, una entidad que ayuda a los deportistas en su transición al profesionalismo.

John Brendan Jr, el hijo remero del campeón olímpico.

En 1974, se transforma en uno de los dueños de los Philadelphia Bell, una franquicia de fútbol americano de la extinta World Football League. Su pico dirigencial lo alcanza en 1985 cuando lo nombran presidente del Comité Olímpico de los Estados Unidos.

Hasta acá una gran historia de legado deportivo: padre e hijo remeros, ambos medallistas olímpicos, ambos héroes en Europa. Pero si creen que John Brendan Jr fue el descendiente más destacado que tuvo John padre es porque todavía no conocen a Grace Patricia, su tercera hija.

Grace nace en 1929, con su familia gozando de bonanza económica por los éxitos de su padre como deportista y empresario. Estudia desde los 5 años en el Academy of the Assumption, un afamado colegio católica para niñas de Florida, donde toma clases de teatro y ballet.

Ya desde niña, Grace se apasiona por la lectura, sobre todo de obras de teatro, con una marcada influencia de su tío. ¿Qué tío? George Kelly, hermano de su padre, dramaturgo y ganador del Premio Pulitzer en 1926 por su obra de teatro “Craig’s Wife”.

A los 14 años, Grace se mete de lleno en la actuación y antes de los 20 inicia una prolífica carrera. En 1953, a los 23, se consagra como estrella de Hollywood con “Mogambo”, que le vale un Golden Globe y una nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto.

Grace Kelly

El Premio de la Academia a Mejor Actriz lo gana al año siguiente con “The Country Girl”, que se lleva dos estatuillas sobre siete nominaciones al Oscar. El mundo ama a Grace Kelly, quien pasa a ser una de las actrices más codiciadas de la meca del cine.

En 1956, en la cima y con 26 años, Grace termina su carrera como actriz. ¿Por qué? Por amor real en sentido literal. Se enamora del Príncipe Rainiero III y se casan ese año. Grace Kelly, la ganadora del Oscar, la hija del obrero, se convierte en Princesa consorte de Mónaco.

Grace Kelly y Raniero III tienen tres hijos: Carolina, Alberto –actual príncipe soberano– y Estefanía. Como Princesa de Mónaco, a Grace le atribuyen un rol clave en la recuperación de la economía regional. A partir de su imagen, el Principado se vuelve un polo turístico atractivo.

Grace con su familia: el Príncipe Rainiero III y los hijos de ambos: Estefanía, Alberto y Carolina de Mónaco.

La Princesa trabaja además activamente como presidenta honorífica de la Cruz Roja. Promueve galas benéficas con éxito y logra mejoras hospitalarias y de infraestructura notables. Su estilo la vuelve todavía hoy un ícono del siglo XX junto a Marilyn Monroe y Lady Di.

Grace muere en 1982 a los 52 años en un accidente de tránsito cuando manejaba por una carretera de Monaco. Se rumorea que quien en realidad conducía era su hija Estefanía, que resultó ilesa y tenía 17 años. Sus restos yacen en la Catedral de San Nicolás, en Monaco.

Un dato más sobre la Princesa. Hay una película sobre su vida, no exenta de polémica. Se llama “Grace de Monaco” y se estrenó en 2014, con Nicole Kidman como protagonista. En el film se muestra que su vida en la realeza lejos estaba de ser un cuento de hadas.

“Grace Kelly” es uno de los temas más famosos del artista líbanés de origen británico Mika. Según el cantante, el propósito de este single lanzado en 2007 era burlarse de los músicos que buscan reinventarse para ser más populares.

La canción dice “I try to be like Grace Kelly / But all her looks were too sad / So I try a Little Freddie / I’ve gone identity mad” (“Intento ser como Grace Kelly / Pero sus looks eran demasiado tristes / Así que intento un pequeño Freddie / Mi identidad se volvió loca”.

¿Y John Brendan Kelly padre? Ya como padre de la Princesa, se vuelca a la política. En 1937, asume como presidente del Partido Demócrata de Philadelphia. Luego asume como administrador del parque Fairmount de Philadelphia, uno de los parque municipales más grandes del mundo.

En 1941, el presidente Franklin Roosevelt lo nombra Director Nacional de Física Deportiva, cargo que ocupa durante la Segunda Guerra Mundial. Kelly se vuelve un firme defensor de la aptitud física para los ciudadanos, en especial los que ingresan a las FFAA.

La estatua en honor a John Brendan Kelly, a orillas del río Schuylkill en Philadelphia.

Desde 1967, tres años antes de su muerte a los 70 años, en la orila del río Schuylkill –cerca de la línea de meta–, en Philadelphia, hay una estatua de John Brendan Kelly. Cada año, la US Rowing entrega un premio a su nombre a quien represente sus ideales: excelencia en remo, servicio al deporte y éxito en su profesión.