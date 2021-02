LeBron le respondió a Ibrahimovic: "Nunca me callaré cuando algo está mal"

LeBron James y Zlatan Ibrahimovic

Lebron James, actual campeón de la NBA con Los Ángeles Lakers, le respondió a Zlatan Ibrahimovic, futbolista de Milan, quien lo criticó por "meterse a opinar de política", y le aclaró que "nunca" se callará al ver "algo que está mal".

"Tengo más de 300 niños en mi escuela ("I Promise School") que necesitan una voz y yo soy su voz. Nunca me callaré cuando algo está mal", manifestó James en diálogo con ESPN luego de la victoria por 102-93 de Los Angeles Lakers sobre los Portland Trail Blazers.

"No hay manera de que me limite solo a dedicarme a los deportes porque entiendo esta plataforma y lo poderosa que es mi voz. Es gracioso que él diga eso: creo que en 2018 fue él quien dijo, cuando estaba en Suecia, que sintió racismo porque su apellido no era una apellido normal (en Suecia). Dijo eso, ¿verdad?, acotó James.

"Yo hablo por mi gente, hablo de igualdad, de injusticia social, racismo, supresión de voto sistemática. Soy el tipo equivocado al que acudir: siempre hago mis deberes", cerró.

En la semana, Ibrahimovic, estrella de AC Milán, apuntó contra él y contra los deportistas con compromisos sociales y políticos: "Lo que hace es fenomenal, sin embargo, no me gusta cuando la gente con cualquier tipo de estatus habla de política. Haces lo que se te da bien. Juego al fútbol porque soy el mejor jugando al fútbol. No hago política".

Fuente: Télam