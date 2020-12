Más problemas para Pablo Matera: será citado por la dirección de Stade Francais

Matera fue citado por su club cuando retorne del Tres Naciones.

Siguen sumándoseles problemas a Pablo Matera, quien dejó de ser capitán de Los Pumas, fue suspendido por la UAR por sus dichos discriminatorios y xenófobos publicados hace unos años en una red social, y ahora será citado para hablar sobre el tema por la directiva del Stade Francais, el club francés en el que juega, según se informó hoy para una reunión que se realizará una vez que termine el Tres Naciones.

El club parisino anunció hoy mediante un comunicado queno pasará por alto la situación del jugador argentino: "A su regreso de su seleccionado, Matera, quien ya se ha disculpado públicamente, será citado por la dirección del club".

📃 Suite aux révélations par certains médias, de posts effectués en 2012 par son joueur Pablo Matera sur le réseau social Twitter, le Stade Français Paris tient à marquer sa totale opposition avec ces propos et commentaires inacceptables.



[...]#SFParis — Stade Français Paris (@SFParisRugby) December 1, 2020

El club parisino señaló además que, "tras las revelaciones de algunos medios, las publicaciones realizadas en 2012 por nuestro jugador Matera en la red social Twitter, Stade Francais desea marcar su total oposición con estos inaceptables comentarios y observaciones".

El club agregó: "También queremos recordar que, desde su llegada al club en diciembre de 2019, nuestro jugador siempre ha sido irreprochable en su actitud hacia sus compañeros y adversarios, tanto dentro como fuera del terreno de juego".

La UAR suspendió a Matera, junto al segunda línea Guido Petti y el centro Santiago Socino, por dichos discriminatorios y xenófobos, y una vez que Los Pumas regresen a la Argentina (aunque muchos de los jugadores se irán directamente desde Australia a Europa), se determinará qué sanción recibirán, tras un proceso disciplinario que encarará la entidad.

Pablo Matera y su post de pedido de disculpas.

A través de su cuenta de Instagram, el ahora excapitán de Los Pumas, escribió ayer por la tarde: "Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace 9 años. Perdón también a mi equipo y mi familia por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo".