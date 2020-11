Checho Batista: "Diego nos hizo felices a todos"

Maradona y Checho Batista

El ex técnico del seleccionado nacional y campeón de México 86, Sergio "Checho" Batista habló en Radio La Red con Gustavo López acerca de la muerte de Diego Maradona.

"Me comunicó mi cuñado que estaba mal y al rato me confirmaron que falleció. No caigo, aún espero que pase algo", dijo Batista. Y agregó: "La verdad no puedo creerlo. Hasta bronca siento".

"Lo voy a recordar siempre de la mejor manera, compartimos muchas cosas con el Diego", dijo el campeón del mundo con los colores de la Selección. "Futbolísticamente nos hizo felices a todos, a los que estaban afuera de la cancha y a los estábamos dentro del campo de juego, en concentraciones, en partidos."

Además dijo que lo iba a recordar "como lo que fue, el gran capitán de esa selección del 86." También se refirió a la amistad entre ambos: "Es una persona muy agradable. Una persona tan joven como es Diego no se merece todo esto".