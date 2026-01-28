Alcohol, dinero y mensajes: el relato de uno de los menores que denunció a Marcelo Porcel

La denuncia contra el empresario fue presentada en julio de 2024. Según la imputación, Porcel llevaba a los adolescentes tanto a su vivienda de la calle Godoy Cruz como a su oficina ubicada sobre la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Retiro, donde organizaba lo que describían como “reuniones y fiestas”.

La declaración del adolescente

En su declaración, el adolescente contó que Porcel, a quien se referían como “Marcelo”, les ofrecía bebidas alcohólicas y dinero. También describió situaciones en las que, bajo los efectos del alcohol, los hacía participar de juegos a cambio de plata, correr alrededor de una mesa con los pantalones bajos o recibir masajes sin su consentimiento, hechos que definió como muy “incómodos”.

"Llega Marcelo desde la cocina con dos botellas de Smirnoff, empieza a servir y nos empieza a dar un vaso a cada uno, reparte los vasos", indicó el joven en su testimonio donde apunta a Porcel como quien les proporcionaba alcohol. "Nos dice 'tomen, tomen".

Después de darle de tomar alcohol, el adolescente reveló: "Nosotros nos fuimos a dormir, estábamos sin remera, estábamos en short nada más. Y cuando nos vamos a dormir él decía "saquense eso, hace calor". Me voy a acostar y como que me empieza a ayudarme con el short y termina de sacarme el short para que duerma en boxer".

Otro de los recuerdos que mencionó lo ubicó dentro de la oficina del imputado en avenida Del Libertador, la cual luego fue allanada. Según explicó, ese día Porcel les dijo que su esposa estaba muy cansada, los subió al auto y los llevó hasta allí.

“En la oficina sacó todas las botellas y empezó a armar los vasos… El vodka con Fanta o 7Up, y nos daba uno a cada uno y, bueno, empezaba a hacernos los jueguitos de la otra vez: $1.000 o $2.000 a quien se tomaba el vaso. Nosotros lo tomábamos y nos daba plata", declaró.

Porcel causa

El chico agregó que en el despacho había una mesa y que, tras haber tomado uno o dos vasos, Porcel propuso otro juego. “En un momento, después de haber tomado uno o dos vasos, dijo: ‘Bueno, dan una vuelta con el pantalón abajo’. O sea, mostrando la cola. Era dar una vuelta a la mesa por $2.000”.

En una de esas juntadas, uno de los chicos, que había ingerido alcohol, vomitó y relató que, mientras se reían por la situación, Porcel le pegó dos cachetazos a uno de los menores.

También relató episodios vinculados a transferencias de dinero y mensajes que recibía del empresario. Contó que para una Navidad Porcel le envió $100.000 y le escribió “te quiero”, además de un mensaje que lo incomodó porque le decía que lo tenía "abandonado".

Lo expresó así: “Para Navidad me transfirió $100.000 y me puso ‘Feliz Navidad’ y una foto de una frase como que ‘la Navidad no es lo que está debajo del árbol, sino en la gente con la que lo pasás’. Y me dijo: ‘Se lo mandó nada más a personas que son importantes para mí’ y ‘te quiero’”.

Sobre los mensajes posteriores, agregó: “Me escribía: ‘Me tenés abandonado’. Y era una persona más grande, un amigo de mi papá, que me estaba diciendo ‘te extraño’, ‘me tenés abandonado’ y yo me sentía, la verdad, medio incómodo y no sabía qué contestarle. O sea, ¿qué le puedo contestar a eso? Yo le ponía el emoji de pulgar en alto".

el-colegio-de-palermo-chico-donde-ocurrian-los-hechos-por-los-que-se-denuncio-a-marcelo-porcel-foto-google-street-view-IEU55YBDSBFIDDWDSSAT5HHZLU

El adolescente señaló además que, para su cumpleaños, Porcel no sólo le envió un regalo sino también dinero. “A mi cuenta de Mercado Pago, Marcelo me transfirió $70.000. Me mandó el comprobante y me dijo: ‘Shhh’”. Y sumó que en otra oportunidad le dijo: “Vos te tenés que dejar tocar por un millonario para tener plata. Te tenés que dejar, o sea, si vos estás una noche, te tenés que dejar tocar por una persona que tiene plata para tener plata”. Según su relato, luego agregó: “Vos sos mi heredero en todos los negocios, yo te voy a dejar todo a vos…”.

El chico recordó una situación puntual vinculada a supuestos masajes. “Marcelo me dice: ‘Tenés que probar mis masajes para las piernas’. Y va y me empieza a hacer masajes subiendo por la pierna, masajeando, hasta que llega a mis testículos y me manoseó, me toqueteó el testículo y ahí me sentí medio incómodo y me empecé a mover”.

Los especialistas que intervinieron en la Cámara Gesell concluyeron que el testimonio presenta consistencia. ”Conforme a los indicadores y a los parámetros de la Psicología del Testimonio, el relato que el joven ha explicitado evidencia coherencia integral, y presenta estructura lógica”. A su vez, los psicólogos que lo evaluaron señalaron: “No presenta producción imaginativa de índole patológica (fabulación), contando con recursos internos que le posibilitan discriminar entre contenidos de la realidad y contenidos de fantasía.