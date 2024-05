Asesino del peluquero de Recoleta: así llegaba a declarar Abel Guzmán

Embed

El colorista fue asesinado de un disparo en la cabeza en la peluquería Verdini, ubicada en la calle Beruti al 3017, en el barrio porteño de Recoleta. Desde que Guzmán escapó por la ventana luego de matar a su compañero de trabajo, no se supo nada más sobre su paradero, hasta el miércoles a la tarde, cuando finalmente lo detuvieron en Moreno.

Tenía pedido de captura desde el 21 de marzo de 2024 y sobre él pesaba una recompensa de $5.000.000. Su cara circuló por todas las redes sociales y medios de comunicación.

El peluquero Facundo Verdini habló luego de la detención de Luis Abel Guzmán, el colorista que asesinó a su colega Germán Medina de un balazo en el salón de la calle Beruti, en Recoleta.

"No puedo creer que lo hayan agarrado a diez minutos de donde yo me encuentro ahora, o a veinte minutos de mi casa, cuando uno pensaba que el tipo estaba en la otra punta del mundo, en otro país. Viste cómo son las cosas... El común de la gente pensaba 'chau, se fue a Paraguay o Bolivia, y no lo agarran más'. Y pueden estar escondidos a la vuelta de tu casa", indicó el dueño del local donde ocurrió en crimen en diálogo con Clarín.

Escalofriante video: así había escapado el asesino de la peluquería de Recoleta