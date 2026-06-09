Córdoba: buscan a una adolescente de 15 años que desapareció al salir de la escuela

La denuncia fue presentada por su madre, quien alertó a las autoridades al advertir que la joven no regresaba a su casa ni respondía mensajes o llamados. Desde su entorno aseguran que se trata de una adolescente tranquila, sin antecedentes de fugas ni conflictos recientes que pudieran explicar su desaparición.

Un megaoperativo para encontrarla

Alerta policía Luciana Aylen Barrios Alarcón

Ante la gravedad del caso, el Ministerio de Seguridad de Córdoba dispuso un amplio despliegue en Colonia Caroya y localidades cercanas.

El propio ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, se trasladó hasta la zona para supervisar personalmente las tareas de búsqueda.

"La estamos buscando", afirmó el funcionario mientras coordinaba el operativo junto a efectivos policiales y representantes de la Justicia.

El despliegue incluye:

Más de 90 efectivos policiales.

25 móviles.

Un helicóptero.

Equipos especializados en rastrillajes.

Personal de investigaciones y unidades especiales.

Los procedimientos se desarrollan bajo las directivas del fiscal Guillermo Monti, quien encabeza la causa.

Cómo vestía Luciana al momento de desaparecer

La Policía de Córdoba difundió una fotografía y las características físicas de la adolescente para facilitar su identificación.

Luciana tiene:

15 años.

Contextura delgada.

Tez trigueña.

Cabello largo negro.

Aproximadamente 1,60 metros de altura.

Al momento de desaparecer llevaba:

Jeans azules.

Buzo azul marino.

Zapatillas blancas con detalles verdes.

Las autoridades solicitaron prestar especial atención a estas características y reportar cualquier dato que permita ubicarla.

El pedido urgente de la familia y las autoridades

Mientras continúa el operativo, familiares y funcionarios pidieron a la comunidad colaborar con cualquier información.

Quienes puedan aportar datos sobre Luciana pueden comunicarse con:

Comisaría de Colonia Caroya: 351-3951364.

Emergencias: 911.

Cualquier dependencia policial.

Los investigadores remarcan que incluso un dato aparentemente menor puede resultar clave para avanzar en la búsqueda.

El antecedente que mantiene en alerta a Córdoba: el caso Agostina Vega

La desaparición de Luciana ocurre apenas días después del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba cuyo caso conmocionó al país.

Agostina había desaparecido el 23 de mayo y sus restos fueron hallados días más tarde en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. Por el crimen permanece detenido e imputado Claudio Barrelier, señalado como principal sospechoso, mientras la investigación continúa para determinar posibles responsabilidades de otras personas.

El impacto social que generó ese caso explica la rápida reacción de las autoridades frente a la desaparición de Luciana y la enorme preocupación que existe en toda la provincia por encontrarla sana y salva.